UE, 9 giovani su 10 si considerano in buona o ottima salute
(Teleborsa) - Nel 2024, il 90,1% dei giovani di età compresa tra 16 e 29 anni nell'UE si considerava in buona o ottima salute. Questa percentuale è significativamente superiore alla stessa percentuale nella popolazione totale di età superiore ai 16 anni (68,4%). Lo rende noto l'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat).
Nel 2024, la percentuale di giovani uomini di età compresa tra 16 e 29 anni che percepivano la propria salute come buona o molto buona era leggermente superiore a quella delle giovani donne nella stessa fascia d'età, rispettivamente del 91,0% contro l'89,2%.
L'analisi della relazione tra salute percepita e reddito mostra che un reddito più elevato è correlato a una migliore percezione della salute. Nell'UE, nel 2024, l'86,7% dei giovani di età compresa tra 16 e 29 anni con il reddito più basso (primo quintile di reddito) considerava la propria salute buona o molto buona, rispetto al 94,0% di quelli con il reddito più alto (quinto quintile di reddito).
(Teleborsa) 12-08-2025 16:21
