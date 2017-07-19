Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › economia
Trump minaccia dazi del 100% contro il Canada se si accorda con la Cina
(Teleborsa) - Il Presidente americano Donald Trump ha lanciato un avvertimento al Canada, minacciando dazi fino al 100% sulle importazioni di prodotti negli Stati Uniti, se Ottawa concluderà un accordo commerciale con la Cina.
"Se il Canada stringesse un accordo con la Cina, verrebbe immediatamente colpito da un dazio del 100% su tutti i beni e i prodotti canadesi in arrivo negli Stati Uniti", ha postato il tycoon sul suo social Truth, aggiungendo "se il governatore Carney pensa di trasformare il Canada in un 'porto di riconsegna' della Cina, per inviare merci e prodotti negli Stati Uniti, si sbaglia di grosso"
Trump aveva già ipotizzato che questa eventualità si potesse verificare e che Pechino avrebbe cercato di usare il Canada per i suoi scopi commerciali e per aggirare le tariffe imposte alle merci cinesi in entrata negli Stati Uniti.
A inizio mese, il Premier canadese Mark Carney aveva annunciato un accordo commerciale preliminare del Canada con la Cina per rimuovere le barriere commerciali e ridurre i dazi. In base a questo accordo provvisorio, la Cina aveva ridotto i dazi su alcuni prodotti agricoli canadesi, mentre il governo canadese ha aumentato le quote di importazione delle auto elettriche cinesi applicando un dazio calmierato del 6,1%.
Questo accordo preliminare era stato accolto positivamente anche da Trump, che appena una settimana fa aveva dichiarato "è positivo che (il Canada) firmi un accordo commerciale. Se si riesce a ottenere un accordo con la Cina, si dovrebbe farlo".
Di rimando, il governo canadese aveva tenuto a precisare che l'accordo avrebbe riguardato solo le merci commerciate in Canada e non avrebbe coinvolto nessun altro mercato. A questo proposito il responsabile della Camera di Commercio canadese Matthew Holmes aveva precisato che qualsiasi "rapporto strutturato e stabile" con la Cina o un altro Paese, "non sostituirà il nostro rapporto profondamente radicato con gli Stati Uniti, che continua a essere estremamente positivo per i lavoratori, i consumatori e la competitività nordamericana".
(Teleborsa) 26-01-2026 08:56
"Se il Canada stringesse un accordo con la Cina, verrebbe immediatamente colpito da un dazio del 100% su tutti i beni e i prodotti canadesi in arrivo negli Stati Uniti", ha postato il tycoon sul suo social Truth, aggiungendo "se il governatore Carney pensa di trasformare il Canada in un 'porto di riconsegna' della Cina, per inviare merci e prodotti negli Stati Uniti, si sbaglia di grosso"
Trump aveva già ipotizzato che questa eventualità si potesse verificare e che Pechino avrebbe cercato di usare il Canada per i suoi scopi commerciali e per aggirare le tariffe imposte alle merci cinesi in entrata negli Stati Uniti.
A inizio mese, il Premier canadese Mark Carney aveva annunciato un accordo commerciale preliminare del Canada con la Cina per rimuovere le barriere commerciali e ridurre i dazi. In base a questo accordo provvisorio, la Cina aveva ridotto i dazi su alcuni prodotti agricoli canadesi, mentre il governo canadese ha aumentato le quote di importazione delle auto elettriche cinesi applicando un dazio calmierato del 6,1%.
Questo accordo preliminare era stato accolto positivamente anche da Trump, che appena una settimana fa aveva dichiarato "è positivo che (il Canada) firmi un accordo commerciale. Se si riesce a ottenere un accordo con la Cina, si dovrebbe farlo".
Di rimando, il governo canadese aveva tenuto a precisare che l'accordo avrebbe riguardato solo le merci commerciate in Canada e non avrebbe coinvolto nessun altro mercato. A questo proposito il responsabile della Camera di Commercio canadese Matthew Holmes aveva precisato che qualsiasi "rapporto strutturato e stabile" con la Cina o un altro Paese, "non sostituirà il nostro rapporto profondamente radicato con gli Stati Uniti, che continua a essere estremamente positivo per i lavoratori, i consumatori e la competitività nordamericana".
(Teleborsa) 26-01-2026 08:56