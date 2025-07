Trump: "Da Israele ok a tregua 60 giorni". Hamas: "Pronti, ma serve fine guerra"

(Teleborsa)

(Teleborsa) -che aveva promesso il cessate il fuoco a Gaza entro la fine di questa settimana - ha annunciato che Israele ha accettato le condizioni per una tregua di"I miei rappresentanti hanno avuto oggi (martedì) un lungo e produttivo incontro con gli israeliani su Gaza. Israele ha accettato le condizioni necessarie per finalizzare il cessate il fuoco di 60 giorni,", annuncia il presidente degli Usa su Truth."Qatarioti ed egiziani, che hanno lavorato duramente per contribuire a portare la pace, presenteranno questa proposta finale" ad Hamas. "Spero, per il bene del Medio Oriente, che Hamas accetti questo accordo, perché la situazione non migliorerà, ma peggiorerà", ha concluso il presidente americano.L'annuncio segue i colloqui, nella capitale americana, tparlando con i giornalisti in Florida aveva ribadito la sua convinzione che Netanyahu fosse pronto ad un accordo.he apre ad un accordo di cessate il fuoco con Israele, precisando però chequesta la posizione espressa dal gruppo tramite un suo funzionario,02-07-2025 12:30