Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Teleborsa

            Tlc, Asstel: bene rinnovo contratto, ora politiche industriali

            News Image (Teleborsa) - Asstel, associazione rappresentativa del settore delle Tlc, ha espresso "piena soddisfazione" per il via libera al rinnovo del CCNL Telecomunicazioni sottoscritto lo scorso 11 novembre, ad esito delle assemblee dei sindacati Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Ugl Telecomunicazioni.

            Il rinnovo del contratto nazionale delle Tlc - si afferma - rappresenta un patto industriale e sociale costruito per guidare la transizione digitale, favorire la sostenibilità economica e occupazionale, migliorare la competitività dell'intera filiera e valorizzare le competenze delle persone, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo delle telecomunicazioni come infrastruttura strategica per lo sviluppo digitale dell'Italia.

            Si conferma, quindi, il valore di un sistema di relazioni industriali, come quello della Filiera TLC, che da sempre vede la contrattazione come vero e proprio strumento di governo della trasformazione, in grado di offrire elementi utili per accompagnare il cambiamento che è già in atto, e che sarà ancora più profondo nei prossimi anni.

            Con CCNL di "trasformazione" - prosegue Asstel - le imprese hanno voluto fare la loro parte con responsabilità e visione di lungo periodo, anche in coerenza con gli importanti interventi previsti dal Governo nella prossima Legge di Bilancio, che prevede misure di agevolazione fiscale per incrementi economici riconosciuti dai rinnovi contrattuali.

            E' ancor più fondamentale, quindi, che questo impegno venga confermato con ulteriori politiche industriali coerenti e di lungo periodo: senza un cambiamento rapido e strutturale nelle politiche del Sistema Paese, ogni sforzo delle imprese rischia di essere vano."



            (Teleborsa) 12-12-2025 12:15


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.