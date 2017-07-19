Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Teleborsa

            Titoli di Stato, MEF: martedì in asta fino a 5 miliardi di Btp Short Term e indicizzati

            News Image (Teleborsa) - Martedì prossimo, 26 maggio, andranno in asta complessivamente fino a 5 miliardi di euro di Btp Short Term e di Btp indicizzati. Lo annuncia il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

            In particolare saranno collocati da 2,25 a 2,50 miliardi di Btp Short Term con scadenza 28 febbraio 2028 e cedola del 2,20%; da 1 a 1,5 miliardi di Btp indicizzati a 5 anni con cedola annuale dell'1,10%; da 750 milioni a 1 miliardi di Btp indicizzati a 20 anni con cedola annuale del 2,25%.

            Per tutte le emissioni il regolamento è fissato per il 28 maggio.

            (Teleborsa) 21-05-2026 18:23


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.