TimVision: in anteprima esclusiva "Ponies", la serie spy thriller con Emilia Clarke
(Teleborsa) - Domani 18 febbraio, arriva in esclusiva su TimVision Play "Ponies", la serie tv thriller di spionaggio ambientata a Mosca nel 1977, nel pieno della Guerra Fredda. Protagoniste sono Bea Grant (Emilia Clarke) e Twila Hasbeck (Haley Lu Richardson), segretarie dell'ambasciata americana la cui vita viene stravolta dopo la morte sospetta dei mariti, entrambi agenti della CIA.
Considerate "Ponies", acronimo di Persons Of No Interest, persone apparentemente irrilevanti per i servizi segreti, le due donne vengono reclutate come agenti non ufficiali e iniziano a operare sotto copertura nel cuore della Guerra Fredda.
Sfruttando l'intelligenza brillante e la conoscenza del russo di Bea, figlia di immigrati sovietici, e l'audacia istintiva della provinciale Twila, la serie segue il loro percorso da "invisibili" dell'ambasciata a pedine fondamentali in un gioco di potere globale. Determinate a fare luce sulla cospirazione che si cela dietro la morte dei loro mariti, Bea e Twila si muovono tra intrighi politici, doppiogiochisti e pericolosi contatti del KGB, mettendo continuamente a rischio la propria vita per scoprire la verità.
Susanna Fogel (The Flight Attendant) e David Iserson (Mr.Robot) sono creatori e produttori esecutivi della serie, insieme a Jessica Rhoades (Black Mirror) ed Emilia Clarke.
La serie in otto episodi è prodotta da Universal Television, distribuita da Universal Studios.
(Foto: © gonewiththewind/123RF)
(Teleborsa) 17-02-2026 13:41
