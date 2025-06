TechCo, Paggi (FiberCop): "Italia in posizione pionieristica. Necessaria cooperazione con hyperscaler"

(Teleborsa)

(Teleborsa) - "Quella in corso è l'ennesima trasformazione del settore telecomunicazioni, in un contesto segnato da criticità già note e altre ancora irrisolte. Ancora una volta, l'Italia si trova in una posizione pionieristica. Oggi il nostro mercato vive una pressione competitiva moltopiù forte rispetto ad altri contesti europei e internazionali. Già qualche anno fa, come FiberCop, abbiamo dato una prima risposta a questa spinta: siamo passati da TelCo a NetCo, diventando il primo operatore wholesale europeo nato da una separazione proprietaria. Un passaggio chiave, sostenuto da importanti investimenti infrastrutturali. Oggi però affrontiamo una nuova sfida, che ci spinge verso una seconda evoluzione: quella in cui sia le ServCo sia le NetCo diventano TechCo". È quanto ha affermatointervenendo oggi a Roma, al"Per i service provider, – ha spiegato– significa trasformarsi in piattaforme multiservizio, integrate con intelligenza artificiale. Per noi, come NetCo, significa continuare a scavare, portare fibra, modernizzare gli impianti, ma anche ripensare le centrali in ottica edge computing e prepararci a gestire carichi elaborativi molto più intensi e dinamici. Stiamo ridisegnando l'infrastruttura per renderla'AI ready': una rete capace di adattarsi automaticamente alla domanda, ai volumi e alla geografia dei dati. È un nuovo paradosso che ci troviamo ad affrontare: ci separiamo per essere ancora più connessi. Il nostro modello è chiaro: specializzazione. Chi lavora sulleinfrastrutture continuerà a farlo in modo sempre più efficiente e intelligente. Chi opera sul mercato potrà contare su una rete pronta a supportare l'innovazione delle nuove TechCo".Riguardo ali grandi attori tecnologici globaliha sottolineato la necessità di una cooperazione. "Io non credo – ha affermato – che possiamo pensare di mangiare la stessa mela: serve una cooperazione, non competizione. Finora questa cooperazione non c'è stata, ma spero non si ripeta lo stesso errore. Servono garanzie minime: dobbiamo tutelare gli investimenti, le competenze, la capacità di lavoro sul territorio. Se perdiamo ancora il treno di una mancata regolamentazione, se non avremo una strategia chiara su dove risiedono i dati e quale sia la loro sicurezza, se non difenderemo i nostri data center, sarà molto difficile cooperare. E senza cooperazione vera, non ci sarà valore, non ci saranno economie sostenibili a supporto di ciò che stiamo costruendo".11-06-2025 18:01