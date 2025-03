Tax Free Shopping conferma l'Italia fra le mete preferite

(Teleborsa)

(Teleborsa) -resta una delleturistico. Ladei visitatori extra-UE è, percentuale che sale al 20% se si considera l'abbassamento della soglia minima a 70 euro. Secondo i dato emersi da Global Blue, leader nel Tax Free Shopping, i più "spendaccioni" sono i turisti(25%), seguiti dai(11%) e dagli(10%).Più nel dettaglio, il mercato Tax Free nazionale ha registrato una(CAGR), con una crescita della spesa anno su anno particolarmente rilevante per(+39%) e(+35%). Determinante il ruolo degli, cioè di coloro che hanno speso nell'ultimo anno in acquisti Tax Free oltre i ventimila euro, che pur costituendo solo il 3% a livello di individui,. Inoltre, un terzo di loro ha scelto di fare acquisti in Italia nel 2024.Per quanto riguarda lemerceologiche, il 34% della spesa è stata rivolta all', con un incremento del +12% rispetto al 2023 e unaper shopper dinella categoria. Seguono(+4%, 1.300 euro)(+5%, 1.500 euro). Menzione a parte, che pur pesando appena il 7%, registra un aumento della spesa del +32% rispetto al 2023, per una spesa media per shopper di 6.600 euro.Il trend di, si inserisce in un quadro globale in cui, mentreha rappresentato il vero motore mondiale chiudendo il 2024 con unQuesto soprattutto grazie alle performanceIl 2024 è anche l'anno del, che oggi sta conoscendo un appiattimento. Lo testimoniano anche i: 5% quello del lusso; 8,5% quello del Tax Free. La resilienza del mercato Tax Free è determinata da tre fattori: un aumento del 13% dei viaggiatori e del 29% degli shopper; costi più sostenibili che aumentano il desiderio di shopping; un bacino di consumatori più alto-spendente rispetto al mercato del lusso, in cui la quota di aspirational shopper è del 68% (vs 36%).A livello di nazionalità, il 2024 è stato caratterizzato dal(+12%), arrivando a rappresentare il 24% dei volumi globali grazie a un incremento dell'81% della spesa rispetto al 2023. Tuttavia, si tratta di una spesa cheil 55% degli acquisti è avvenuto(+13 punti sul 2023), dove i volumi sono più che raddoppiati (+139%), a differenza dell'Europa che ha apprezzato una crescita della spesa di appena il +35%., che cuba il 14% dei volumi mondiali (+20%).Per quanto riguarda le categorie, crescono sia isia quelli, con un CAGR 2019-2024 più favorevoli a questi ultimi (9,5% vs 6,3%): ciò testimonia come il Tax Free Shopping sia ancora una leva di crescita determinante per il mercato del lusso.Glirimarranno ilgrazie ad un forte desiderio di viaggiare, a un record nel possesso di passaporti (il 50% ne ha uno) e a un desiderio di aumentare la spesa nel lusso. Viceversa, lo, complice anche il rallentamento nell'ottenimento dei visti per i gruppi turistici: un cambiamento potrebbe avvenire nella seconda metà dell'anno, anche se ancora lontani dai livelli pre-Covid.26-03-2025 08:25