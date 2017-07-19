Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › economia
Assogestioni, risparmio gestito: a novembre rallenta la raccolta
(Teleborsa) - Il mercato italiano del risparmio gestito ha terminato il mese di novembre con un patrimonio di 2.621 miliardi euro e una raccolta netta pari a -4,5 miliardi euro. Lo rende noto l'Ufficio Studi di Assogestioni, pubblicando i dati parziali della mappa mensile.
Dalla lettura preliminare si evince che i fondi aperti hanno registrato deflussi per 2,2 miliardi euro a novembre, influenzati principalmente dal dato di -1,5 miliardi euro dei monetari.
In territorio positivo per soli 291 milioni euro la raccolta netta dei prodotti obbligazionari.
Infine, i dati provvisori di novembre mostrano deflussi sia per le gestioni di portafoglio retail (-1,3 miliardi euro) sia per quelle istituzionali (-1,4 miliardi euro).
(Teleborsa) 29-12-2025 12:11
