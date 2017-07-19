Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › economia
Superbonus, ENEA: investimenti si attestano a 125,8 miliardi a fine 2025
(Teleborsa) - Il numero delle asseverazioni relative al Superbonus 110%, per interventi di efficientamento energetico, presentate attraverso l'invio della domanda all'Enea al 31 dicembre 2025 era complessivamente pari a 502.544 (erano 501.766 a fine novembre). È quanto emerge dall'ultimo bollettino diffuso dall'Enea sulle asseverazioni in Italia e per singole regioni.
Gli investimenti ammessi a detrazione a livello nazionale erano pari a circa 124 miliardi di euro. Per quanto riguarda invece le detrazioni che riguardano lavori già conclusi ammontano a poco più di 120,1 miliardi di euro.
Complessivamente, al 31 dicembre, si sono registrate 139.645 asseverazioni relative a condomini, per un investimento di 85,5 miliardi, pari al 68,3% del valore complessivo ammesso a detrazione, 245.480 asseverazioni relative a edifici unifamiliari per un totale di 28,8 miliardi di investimento, pari al 22,6% dell'investimento complessivo, e 117.414 asseverazioni per lavori in unità immobiliari indipendenti (investimento pari a 11,5 miliardi pari al 9,1% del totale).
(Teleborsa) 27-01-2026 15:30
Gli investimenti ammessi a detrazione a livello nazionale erano pari a circa 124 miliardi di euro. Per quanto riguarda invece le detrazioni che riguardano lavori già conclusi ammontano a poco più di 120,1 miliardi di euro.
Complessivamente, al 31 dicembre, si sono registrate 139.645 asseverazioni relative a condomini, per un investimento di 85,5 miliardi, pari al 68,3% del valore complessivo ammesso a detrazione, 245.480 asseverazioni relative a edifici unifamiliari per un totale di 28,8 miliardi di investimento, pari al 22,6% dell'investimento complessivo, e 117.414 asseverazioni per lavori in unità immobiliari indipendenti (investimento pari a 11,5 miliardi pari al 9,1% del totale).
(Teleborsa) 27-01-2026 15:30