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Stellantis, confermato stop produzione Cassino fino al 31 agosto
(Teleborsa) - E' allarme per la chiusura dello stabilimento di Stellantis di Cassino, il cui fermo produttivo si protrarrà sino al prossimo 31 agosto. Il fermo produttivo coinvolgerà Lastratura, Verniciatura, Montaggio e tutti i reparti collegati.
Ma i sindacati lanciano l'allarme: "Non si tratta di ferie". "Non siamo più davanti a una semplice pausa estiva, siamo davanti a una crisi industriale che sta diventando una vera emergenza sociale", denuncia il segretario generale provinciale di Uilm-Uil Gennaro D'Avino. aggiungendo "non siamo disponibili a raccontare ai lavoratori che tutto questo sia normale".
Il sindacalista parla di una "fabbrica che lavora sempre meno" ed una "produzione che procede a singhiozzo" a causa della mancanza di ordini. Nelle settimane scorse era stata confermata la produzione delle Alfa Giulia e Stelvio a tutto il 2027, ma gli ordini non bastano per operare anche a regime ridotto. Si spera ora sulle produzioni delle due Maserati di alta gamma in autunno.
(Teleborsa) 17-08-2026 20:00
Ma i sindacati lanciano l'allarme: "Non si tratta di ferie". "Non siamo più davanti a una semplice pausa estiva, siamo davanti a una crisi industriale che sta diventando una vera emergenza sociale", denuncia il segretario generale provinciale di Uilm-Uil Gennaro D'Avino. aggiungendo "non siamo disponibili a raccontare ai lavoratori che tutto questo sia normale".
Il sindacalista parla di una "fabbrica che lavora sempre meno" ed una "produzione che procede a singhiozzo" a causa della mancanza di ordini. Nelle settimane scorse era stata confermata la produzione delle Alfa Giulia e Stelvio a tutto il 2027, ma gli ordini non bastano per operare anche a regime ridotto. Si spera ora sulle produzioni delle due Maserati di alta gamma in autunno.
(Teleborsa) 17-08-2026 20:00
Titoli citati nella notizia
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Stellantis
|4,43
|-4,11
|17.39.35
|4,416
|4,668
|4,64