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            Notizie Teleborsa

            Stellantis, confermato stop produzione Cassino fino al 31 agosto

            News Image (Teleborsa) - E' allarme per la chiusura dello stabilimento di Stellantis di Cassino, il cui fermo produttivo si protrarrà sino al prossimo 31 agosto. Il fermo produttivo coinvolgerà Lastratura, Verniciatura, Montaggio e tutti i reparti collegati.

            Ma i sindacati lanciano l'allarme: "Non si tratta di ferie". "Non siamo più davanti a una semplice pausa estiva, siamo davanti a una crisi industriale che sta diventando una vera emergenza sociale", denuncia il segretario generale provinciale di Uilm-Uil Gennaro D'Avino. aggiungendo "non siamo disponibili a raccontare ai lavoratori che tutto questo sia normale".

            Il sindacalista parla di una "fabbrica che lavora sempre meno" ed una "produzione che procede a singhiozzo" a causa della mancanza di ordini. Nelle settimane scorse era stata confermata la produzione delle Alfa Giulia e Stelvio a tutto il 2027, ma gli ordini non bastano per operare anche a regime ridotto. Si spera ora sulle produzioni delle due Maserati di alta gamma in autunno.

            (Teleborsa) 17-08-2026 20:00

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Stellantis 4,43 -4,11 17.39.35 4,416 4,668 4,64


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