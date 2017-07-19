Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › economia
Stati Uniti e Inda raggiungono accordo commerciale per ridurre i dazi al 18%
(Teleborsa) - Si allentano le tensioni tra Stati Uniti e India grazie all'accordo commerciale raggiunto tra i due Paesi che riduce i dazi sui prodotti indiani. Un sollievo per Nuova Delhi dopo mesi di negoziati con Washington.
Lunedì Donald Trump ha dichiarato che avrebbe ridotto i dazi del 25% sui prodotti indiani al 18%, dopo che il Primo Ministro Narendra Modi ha accettato, durante una telefonata, di interrompere l'acquisto di petrolio russo.
Trump sta anche rimuovendo il dazio aggiuntivo del 25% sui prodotti indiani applicato in risposta agli acquisti di greggio dalla Russia da parte dell'India, secondo funzionari a conoscenza della questione.
In totale, queste misure ridurranno le imposte complessive su molti prodotti indiani dal 50% al 18%, con una riduzione significativa su tessili, macchinari e altri beni.
Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che l'India "procederà a ridurre a ZERO i dazi doganali e le barriere non tariffarie contro gli Stati Uniti" e acquisterà "oltre 500 miliardi di dollari di prodotti energetici, tecnologici, agricoli, del carbone e molti altri dagli Stati Uniti".
Modi ha confermato l'accordo, pubblicando sui social media che "i prodotti Made in India avranno ora una tariffa ridotta del 18%".
(Teleborsa) 02-02-2026 20:28
