Spesa online, Everli e MD avviano una nuova collaborazione

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Everli, operatore italiano per la spesa a casa con un fatturato di oltre 100 milioni di euro, avvia una nuova collaborazione con MD, uno dei più importanti operatori della GDO italiana con circa 3,7 miliardi di euro di fatturato nel 2023 e oltre 9mila dipendenti. I clientiche vorranno acquistare online e ricevere la spesa a casa potranno infatti contare su– si legge in una nota – sono in Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Veneto. Il rinnovo della collaborazione è parte del processo di rafforzamento, riorganizzazione e rilancio legato all'dispone di un'ampia rete didiffuse in 62 province e permette così ai propri clienti un'ampia possibilità di scelta del proprio supermercato preferito."La nuova collaborazione con un importante operatore della GDO come MD dimostra che il processo di rinnovamento intrapreso dalla nostra azienda in seguito all'acquisizione da parte di Palella Holdings riscuote la fiducia del settore e rafforza la nostra posizione come operatore leader della spesa a casa – ha commentato–. I 55 punti vendita della rete MD costituiscono un rilevante potenziamento del nostro network e ci permettono di soddisfare un target sempre più ampio di clienti".30-09-2024 19:19