Immobiliare, nel 2024 sale numero richiedenti che accendono a un mutuo a elevato LTV

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Nel 2024 è aumentata la quota di, che oggi rappresentano il 52,9% del totale. Un cambiamento che rifletteed: l'età media per l'acquisto della prima abitazione è salita a 38,3 anni, mentre il prezzo delle case ha registrato un incremento del +10% nel 2024. In parallelo, cresce anche il numero dei mono richiedenti che accendono un mutuo a, arrivando al 49% del totale, segno di un cambiamento che vede la crescita dei nuclei composti da una sola persona.È quanto sottolineanel "" che mostra come queste soluzioni di finanziamento, che coprono più dell'80% del valore dell'immobile, rappresentino sempre più un supporto fondamentale per l'acquisto della prima casa, non solo per le fasce più giovani.Nonostante il reddito medio per singolo mutuatario sia salito a(+6,4% rispetto al 2023), ilfatica a tenere il passo con l'incremento del, che nel 2024 è arrivato a 142.000 euro.restano la scelta preferita dall'84% dei mutuatari, grazie alla stabilità delle rate. La durata media deisi attesta sui 28 anni, confermando la tendenza a diluire nel tempo l'impegno economico per rendere le rate più sostenibili. La riduzione dei tassi di interesse ha inoltre favorito un incremento dell'importo medio finanziato, in aumento del 12% rispetto al 2023.La rilevanza delle soluzioni a elevato LTV cresce ulteriormente in riferimento agli immobili ado da. I dati sui cosiddetti mutui green, infatti, mostrano un prezzo medio di acquisto di un'abitazione "verde" superiore del 40% rispetto a un mutuo tradizionale, con un importo di finanziamento mediamente più alto del 35%.Sul, le erogazioni si concentrano principalmente nelle regioni più popolose: laguida con il 25,1%, seguita dal(11,6%) e dal(10,2%). Le grandi città vedono un aumento sia delle compravendite che dei prezzi, con Milano che registra un costo medio delle abitazioni superiore del 41% rispetto alla regione, toccando i 259.000 euro. Roma e Genova si distinguono per l'elevata concentrazione delle compravendite, totalizzando più del 50% del totale delle rispettive regioni. Inoltre, Genova è l'unico capoluogo in cui il prezzo medio è inferiore a quello regionale, con un valore più basso del 12% rispetto alla media ligure.Per quanto riguarda la, il canale diretto si conferma il più utilizzato, con il 60% dei mutui erogati direttamente dalle banche senza intermediari, tendenza che riflette una fiducia consolidata, da parte di chi acquista casa, nei confronti degli istituti bancari."L'adozione di strumenti finanziari in linea con le esigenze di mercato è fondamentale affinché le persone siano supportate nel raggiungimento di obiettivi importanti come l'accesso alla casa di proprietà – ha dichiarato, Commercial and Underwriting Head, Italia di Qualis Credit Risk –. Gli operatori finanziari sono chiamati a rispondere ai cambiamenti del mercato con soluzioni adeguate ai bisogni emergenti. Studiare le dinamiche di settore e coglierne le evoluzioni è il primo passo essenziale per affrontare le sfide del futuro di una società che continua a cambiare".07-04-2025 11:00