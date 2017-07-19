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            Notizie Teleborsa

            Speedline, Sigit si aggiudica proprietà. Urso: restituita prospettiva industriale concreta

            News Image (Teleborsa) - Al via il rilancio di Speedline. Il ministero delle Imprese e del made in Italy ha fatto sapere che Sigit, gruppo italiano con sede a Chivasso attivo nella progettazione e produzione di componenti in materiale termoplastico, gomma e alluminio per il settore automotive, ha vinto la gara internazionale per l'aggiudicazione della storica azienda specializzata nella produzione di cerchi in lega di alta gamma, da circa un anno in amministrazione straordinaria.

            "Speedline è un simbolo del Made in Italy che sembrava perduto, anche a causa di speculazioni finanziarie portate avanti da alcuni fondi che abbiamo contrastato con determinazione. Oggi restituiamo una prospettiva industriale concreta a un marchio storico del nostro Paese, salvaguardando competenze, occupazione e capacità produttiva", ha dichiarato il ministro Adolfo Urso.

            (Teleborsa) 19-05-2026 10:27


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