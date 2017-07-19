Dati
            Spagna, l'inflazione scende meno delle attese a dicembre

            News Image (Teleborsa) - L'inflazione spagnola frena meno delle attese a dicembre. Secondo l'Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE), che ha pubblicato oggi una stima flash, l'inflazione su base annuale è stimata al 2,9% rispetto al 3% di novembre ma leggermente superiore con quanto atteso dagli analisti (2,9%).

            L'indice dei prezzi al consumo su base mensile registra una variazione positiva (+0,3%) dopo il +0,2% di novembre.

            L'inflazione armonizzata, che tiene conto di un paniere diverso ed identico per tutta l'UE, registra un incremento tendenziale del 3%, rispetto al +3,2% del mese precedente. Su base mensile è atteso un +0,3% dopo la variazione nulla di novembre .

            (Teleborsa) 30-12-2025 09:13


