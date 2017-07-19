Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › economia
Spagna, frena la produzione industriale a dicembre a -0,3% su anno
(Teleborsa) - Frena la produzione industriale in Spagna nel mese dicembre 2025. Secondo l'Ufficio di Statistica nazionale (INE), la produzione è diminuita dello 0,4% su base annuale, dopo il +4,6% di novembre.
Il dato è corretto per la stagionalità e gli effetti del calendario, mentre l'indice grezzo segna un +2,8% su anno.
Inoltre, si è registrato una discesa mensile del 2,5%, al netto degli effetti stagionali e di calendario.
(Teleborsa) 06-02-2026 09:22
Il dato è corretto per la stagionalità e gli effetti del calendario, mentre l'indice grezzo segna un +2,8% su anno.
Inoltre, si è registrato una discesa mensile del 2,5%, al netto degli effetti stagionali e di calendario.
(Teleborsa) 06-02-2026 09:22