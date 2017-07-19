Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Teleborsa

            Spagna, frena la produzione industriale a dicembre a -0,3% su anno

            News Image (Teleborsa) - Frena la produzione industriale in Spagna nel mese dicembre 2025. Secondo l'Ufficio di Statistica nazionale (INE), la produzione è diminuita dello 0,4% su base annuale, dopo il +4,6% di novembre.

            Il dato è corretto per la stagionalità e gli effetti del calendario, mentre l'indice grezzo segna un +2,8% su anno.

            Inoltre, si è registrato una discesa mensile del 2,5%, al netto degli effetti stagionali e di calendario.

            (Teleborsa) 06-02-2026 09:22


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.