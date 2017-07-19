Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › economia
Spagna, disoccupazione in calo più delle attese a novembre
(Teleborsa) - Scende più delle attese la disoccupazione in Spagna nel mese di novembre. Secondo quanto rilevato dal Ministero del Lavoro iberico, si è registrato un calo mensile dei disoccupati di 18.800 unità (-0,77%), rispetto alla crescita di 22.100 unità del mese di ottobre. Le stime degli analisti erano per un calo più contenuto, ovvero di 12.400 unità.
Il confronto con lo stesso mese dell'anno precedente evidenzia un calo dei disoccupati di 161.000 unità (-6,2%).
Il numero totale dei disoccupati si è attestato a 2.424.961 persone, il livello più basso per il mese di novembre dal 2007.
La disoccupazione giovanile, si attesta a 188.322 unità, il livello più basso mai raggiunto in questo mese da quando viene compilata la serie storica.
(Teleborsa) 02-12-2025 09:23
