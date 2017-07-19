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            Spagna, disoccupazione cala più delle attese in aprile

            News Image (Teleborsa) - Cala più delle attese la disoccupazione in Spagna nel mese di aprile. Secondo quanto rilevato dal Ministero del Lavoro iberico, si è registrato una flessione mensile dei disoccupati di 62.668 unità, rispetto al calo di 22.900 unità del mese di marzo. Le stime degli analisti erano per una discesa più contenuta, ovvero di 18.600 unità.

            Il confronto con lo stesso mese dell'anno precedente evidenzia un calo dei disoccupati di 155.674 unità (-6,2%).

            Il numero totale dei disoccupati si è attestato a 2.357.044 persone.

            La disoccupazione giovanile, si attesta a 169.693 unità, il livello più basso mai raggiunto da quando viene compilata la serie storica.

            (Teleborsa) 05-05-2026 09:46


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