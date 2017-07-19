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            Notizie Teleborsa

            Spagna, accelera la produzione industriale a luglio: +2,3% su anno

            News Image (Teleborsa) - Accelera la produzione industriale in Spagna nel mese di luglio 2026. Secondo l'Ufficio di Statistica nazionale (INE), la produzione è salita del 2,3% su base annuale, dopo il +1,1% di maggio (rivisto da +3,4%).

            Il dato è corretto per la stagionalità e gli effetti del calendario, mentre l'indice grezzo segna un +2,6% su anno.

            Si è registrato invece una crescita mensile dello 0,6%, al netto degli effetti stagionali e di calendario.

            (Teleborsa) 10-09-2026 09:13


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