Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Teleborsa

            S&P rafforza la valutazione su AMCO: outlook a "positivo"

            void image (Teleborsa) - AMCO informa che, in data odierna, S&P ha migliorato l'outlook dell'Issuer Default Rating a "Positivo". Il rating di lungo termine è confermato a "BBB+" e quello di breve a "A-2".

            Il rating, spiega una nota, allineato a quello della Repubblica Italiana (BBB+/Positivo), conferma l'opinione di S&P secondo cui AMCO è una società pubblica (GRE – Government Related Entity) con un "ruolo sistemico nella gestione dei crediti deteriorati".

            (Teleborsa) 03-02-2026 18:19


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.