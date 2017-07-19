Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › economia
S&P rafforza la valutazione su AMCO: outlook a "positivo"
(Teleborsa) - AMCO informa che, in data odierna, S&P ha migliorato l'outlook dell'Issuer Default Rating a "Positivo". Il rating di lungo termine è confermato a "BBB+" e quello di breve a "A-2".
Il rating, spiega una nota, allineato a quello della Repubblica Italiana (BBB+/Positivo), conferma l'opinione di S&P secondo cui AMCO è una società pubblica (GRE – Government Related Entity) con un "ruolo sistemico nella gestione dei crediti deteriorati".
(Teleborsa) 03-02-2026 18:19
Il rating, spiega una nota, allineato a quello della Repubblica Italiana (BBB+/Positivo), conferma l'opinione di S&P secondo cui AMCO è una società pubblica (GRE – Government Related Entity) con un "ruolo sistemico nella gestione dei crediti deteriorati".
(Teleborsa) 03-02-2026 18:19