Siderurgia: fonti Mimit, ‘piena soddisfazione' per risorse a sostegno del rilancio del polo di Terni
(Teleborsa) - Fonti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy esprimono ‘piena soddisfazione' per l'emendamento alla Legge di Bilancio, approvato in Commissione al Senato in attuazione degli impegni assunti dal Dicastero, che prevede lo stanziamento di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 a sostegno della decarbonizzazione del settore siderurgico. Una misura ritenuta dal Mimit ‘un tassello fondamentale per il rilancio del polo siderurgico di Terni'.
(Teleborsa) 18-12-2025 18:36
