Scioperi, 1.080 astensioni nel 2024: in calo ma soglia resta alta

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Nel 2024 si è registrata una lieve diminuzione del ricorso allo sciopero rispetto all'anno precedente, pur mantenendosi su una soglia elevata. Le astensioni collettive effettuate sono state 1.080 (nel 2023 erano state 1.129 ). Il dato riflette la somma aritmetica delle azioni di sciopero effettivamente attuate sia a livello nazionale che territoriale. È quanto emerge dallaillustrata a Montecitorio dalla"Oltre l'80% degli scioperi proclamati ed effettuati – ha sottolineato– hanno una dimensione locale, se non addirittura aziendale. Su questi micro-conflitti gli sforzi della commissione si sono concentrati sul rigoroso rispetto degli strumenti di prevenzione previsti dalla legge, particolarmente utili per la composizione delle vertenze".seguita da(65 scioperi) ed(58 astensioni). Lesono anche le più piccole in termini di forza lavoro:(2 scioperi) e(4). "Certamente si tratta di un dato elevato, considerato anche il potere vulnerante che lo sciopero conserva ancora nel settore dei servizi pubblici – ha detto– anche se in Italia si sciopera sempre meno che negli altri Paesi europei, le agitazioni si concentrano sui servizi pubblici più vulneranti e, soprattutto, nel settore dei trasporti, dove il panorama sindacale appare frammentato, turbolento e ad alto tasso di conflittualità. Ed è forse questo il motivo per cui la percezione è che si scioperi tanto".Larimane a tutt'oggi tra gli interventi principali dell'autorità. Lo scorso anno, segnala la relazione, l, alle quali sono seguite 289 revoche di azioni di sciopero e 77 adeguamenti, con un tasso di osservanza delle regole pari al 94%. L'elevato tasso di osservanza delle regole spiega la bassa percentuale di apertura di procedimenti di valutazione del comportamento che, nel 2024, sono stati 26, sedici dei quali si sono conclusi con una valutazione negativa e conseguente applicazione delle sanzioni. "Questo quadro – sottolinea Bellocchi – conferma, pur nell'elevato ricorso allo sciopero nei servizi pubblici essenziali, un alto tasso di osservanza della normativa".Il 2024 ha registrato un17 rispetto agli 11 dell'anno precedente, che hanno interessato complessivamente 8 giornate. L'episodio più rilevante riguarda laper l'intera giornata del"Su questa tipologia di sciopero e sull'ampio utilizzo, con le incisive deroghe alle normative previste nei singoli servizi pubblici, è in corso una riflessione interna al collegio" e – ha detto– "le evidenze disponibili (crescita del numero degli scioperi generali, percentuali di adesioni basse) confermano l'esigenza di una revisione della disciplina vigente per migliorarne l'applicazione e rafforzarne l'effettività. La necessità di riconsiderare l'equilibrio fissato dalla commissione oltre vent'anni fa (con la delibera 03/134 del 24 settembre 2003) nasce, in particolare, dal rilievo di sistema che lo sciopero generale riveste nella gestione della legge n. 146 nella sua interezza"."Nelil conflitto collettivo – rileva la relazione – si relaziona a una molteplicità di situazioni congiunturali e/o strutturali che riguardano la sicurezza dei lavoratori, i contratti collettivi applicati, la stabilità occupazionale. Le dinamiche di erogazione di taluni servizi nei quali si è fatto ampiamente ricorso ad esternalizzazioni (appalti e subappalti), generano una proliferazione di contratti collettivi (dumping contrattuale) che hanno comportato fenomeni di ampia diffusione di lavoro povero e intensificazione dei conflitti". Inoltre, "il sistema di appalti e subappalti ha, altresì, dato luogo al verificarsi di forme di inadempimenti degli enti pubblici che, in qualità di stazioni appaltanti, non riescono ad erogare i canoni pattuiti all'azienda appaltatrice. Tutto ciò spesso comporta lache rimane una delle cause principali di insorgenza del conflitto in taluni settori (igiene ambientale, comparto Regioni e autonomie locali), di fronte alla quale risulta difficile richiedere l'osservanza di regole sullo sciopero ai lavoratori". In generale, "una delle più tradizionali cause di insorgenza del conflitto continua ad essere rappresentata dai mancati rinnovi contrattuali" e "una prolungata situazione di incertezza, a seguito delle scadenze contrattuali, costituisce causa di insorgenza del conflitto anche in forme spontanee ed anomale, spesso fuori dal controllo delle organizzazioni sindacali".Lo scorso anno nelc'è stata una(171 rispetto alle 245 del 2023). "Il dato non appare però realmente indicativo della condizione di sofferenza in cui versa il settore – rileva–. Nonostante la complessiva riduzione delle astensioni, riconducibile all'impegno delle parti sociali di favorire la ripresa di una trattativa negoziale (25 proclamazioni di sciopero revocate a seguito di accordo) in questo servizio si è registrato un incremento degli scioperi nazionali di settore a cui hanno fatto seguito 25 scioperi concretamente attuati (17 nel 2023). La commissione, di fronte a queste iniziative, ha svolto un'azione di contenimento delle azioni di protesta mediante l'adozione di interventi preventivi (60 a cui sono seguiti 57 fra revoche e adeguamenti, con un riscontro pari al 95%). Nelsi registra invece un notevole incremento delle azioni di sciopero rispetto all'anno precedente: sono salite a 98 mentre erano state 57 nel 2023. Le cause di insorgenza del conflitto sono strettamente connesse alla vertenza per il rinnovo del contratto, tuttora in corso di negoziazione. È indicativa la forte incidenza deglisul numero complessivo delle azioni collettive proclamate nel settore (53 su 119).con 134 scioperi rispetto ai 141 dell'anno precedente. In vigenza di contratto collettivo le cause di insorgenza del conflitto sono da ricercare, principalmente, nella conclusione o cambio dei contratti di appalto. Anche le giornate interessate da azioni di sciopero sono diminuite: sono state 29 a fronte delle 33 registrate nel 2023. Gli interventi preventivi della commissione sono stati 59 (circa il 25% degli scioperi proclamati e' stato oggetto di intervento) a fronte dei quali sono intervenute 48 revoche e 9 adeguamenti agli inviti formulati, con una percentuale di successo pari al 97%.Nel 2024 ilmostrando una discreta conflittualita. La commissione è dovuta intervenire in via preventiva in due soli casi, cui hanno fatto seguito le relative revoche. Il garante ha segnalato la violazione della forma scritta, la violazione del preavviso e la violazione della rarefazione oggettiva rispetto a scioperi precedentemente proclamati.12-06-2025 13:51