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SAC, utile 2025 in calo a 8 milioni di euro. Ricavi commerciali +7%
(Teleborsa) - L'assemblea dei soci di SAC, società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, ha approvato il progetto di bilancio relativo al 2025, che si è chiuso con un utile netto di esercizio di 8 milioni di euro, in flessione rispetto ai 12,8 milioni dell'esercizio precedente (-37%).
Il valore della produzione ha raggiunto i 112,2 milioni di euro, con un incremento del +3,3% rispetto al 2024. L'EBIT si attesta a 10,8 milioni di euro, registrando una flessione del -36%. Nel confronto con l'esercizio precedente, si evidenzia come il risultato dei ricavi del 2024 fosse influenzato dalla rilevazione di una componente straordinaria positiva, pari a circa 6 milioni di euro, connessa al rimborso assicurativo relativo agli eventi del 2023. Al netto di tale componente non ricorrente, l'andamento dei ricavi del 2025 evidenzia una crescita organica delle attività operative. I ricavi commerciali si attestano a 30 milioni di euro, in crescita del +7%.
Il 2025 ha segnato anche un importante traguardo per gli aeroporti di Catania e Comiso, che hanno raggiunto complessivamente circa 12,5 milioni di passeggeri. Salgono anche gli investimenti: le immobilizzazioni materiali hanno registrato un incremento pari a circa 18,9 milioni di euro (+18%), raggiungendo 123,8 milioni di euro, mentre le immobilizzazioni totali si attestano a 132,8 milioni di euro (+17%) rispetto all'esercizio precedente, a testimonianza del proseguimento degli interventi di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture aeroportuali. Il capitale investito netto ha raggiunto 91,6 milioni di euro (+23%).
SAC ha confermato di aver ricevuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) l'approvazione dello schema per la procedura di selezione per la cessione del pacchetto azionario di maggioranza che consente l'avvio formale del processo di privatizzazione della società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso. L'approvazione ministeriale rappresenta un ulteriore avanzamento nel percorso già delineato dall'assemblea a marzo 2025 e si inserisce nella strategia complessiva di SAC volta a rafforzare il posizionamento competitivo del sistema aeroportuale della Sicilia orientale, favorendo l'ingresso di investitori qualificati in grado di sostenere lo sviluppo infrastrutturale e l'innovazione dei servizi offerti ai passeggeri.
(Teleborsa) 27-04-2026 15:13
Il valore della produzione ha raggiunto i 112,2 milioni di euro, con un incremento del +3,3% rispetto al 2024. L'EBIT si attesta a 10,8 milioni di euro, registrando una flessione del -36%. Nel confronto con l'esercizio precedente, si evidenzia come il risultato dei ricavi del 2024 fosse influenzato dalla rilevazione di una componente straordinaria positiva, pari a circa 6 milioni di euro, connessa al rimborso assicurativo relativo agli eventi del 2023. Al netto di tale componente non ricorrente, l'andamento dei ricavi del 2025 evidenzia una crescita organica delle attività operative. I ricavi commerciali si attestano a 30 milioni di euro, in crescita del +7%.
Il 2025 ha segnato anche un importante traguardo per gli aeroporti di Catania e Comiso, che hanno raggiunto complessivamente circa 12,5 milioni di passeggeri. Salgono anche gli investimenti: le immobilizzazioni materiali hanno registrato un incremento pari a circa 18,9 milioni di euro (+18%), raggiungendo 123,8 milioni di euro, mentre le immobilizzazioni totali si attestano a 132,8 milioni di euro (+17%) rispetto all'esercizio precedente, a testimonianza del proseguimento degli interventi di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture aeroportuali. Il capitale investito netto ha raggiunto 91,6 milioni di euro (+23%).
SAC ha confermato di aver ricevuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) l'approvazione dello schema per la procedura di selezione per la cessione del pacchetto azionario di maggioranza che consente l'avvio formale del processo di privatizzazione della società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso. L'approvazione ministeriale rappresenta un ulteriore avanzamento nel percorso già delineato dall'assemblea a marzo 2025 e si inserisce nella strategia complessiva di SAC volta a rafforzare il posizionamento competitivo del sistema aeroportuale della Sicilia orientale, favorendo l'ingresso di investitori qualificati in grado di sostenere lo sviluppo infrastrutturale e l'innovazione dei servizi offerti ai passeggeri.
(Teleborsa) 27-04-2026 15:13