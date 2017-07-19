Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › economia
Riello: Urso, "torna in mani italiane, con Ariston si rafforza Made in Italy"
(Teleborsa) - "Il Gruppo Riello, indiscusso protagonista dell'industria italiana, torna dopo anni in mani italiane. L'acquisizione da parte di Ariston Group chiude un percorso complesso, seguito in ogni sua fase dal Mimit, e segna un passaggio industriale di rilievo strategico".
Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, commenta la notizia dell'acquisizione del Gruppo Riello da parte dell'italiana Ariston Group.
"Un'operazione - ha aggiunto Urso - che rafforza la filiera del Paese, tutela l'occupazione e garantisce continuità e sviluppo alle attività produttive, nell'ambito di una strategia di crescita solida e di lungo periodo".
(Teleborsa) 17-12-2025 10:24
