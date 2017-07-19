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            Riello, Ariston presenta al Mimit il piano industriale. Urso: operazione strategica

            News Image (Teleborsa) - Ariston, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nelle soluzioni rinnovabili e ad alta efficienza per il riscaldamento dell'acqua e degli ambienti, ha presentato al Mimit il piano industriale legato all'acquisizione del Gruppo Riello, storica azienda specializzata nella produzione di sistemi per il comfort termico e tecnologie della combustione, attualmente controllata dalla multinazionale americana Carrier Global Corporation.

            "L'acquisizione di Riello da parte di Ariston è un'operazione strategica che rafforza il Made in Italy e offre una prospettiva di crescita e sviluppo a una realtà storica del Paese, garantendo continuità produttiva e occupazionale - ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso - Si rafforza così un campione italiano, europeo ed internazionale in un settore chiave per l'Italia".

            Nel corso della riunione, l'azienda ha illustrato le linee strategiche di un'operazione destinata a consolidare la competitività di Riello nei mercati del comfort termico e delle tecnologie della combustione. È stato inoltre confermato che, immediatamente dopo il closing, sarà garantita la piena continuità organizzativa e operativa del Gruppo Riello e verrà nominato un nuovo amministratore delegato.

            Nel dettaglio, la società ha evidenziato la complementarietà delle attività commerciali, di ricerca e sviluppo, industriali e operative tra Riello e Ariston, ribadendo l'obiettivo di accompagnare il Gruppo e i suoi marchi in un percorso di rilancio coerente con il valore storico e industriale dei brand. Il Mimit ha ribadito il proprio apprezzamento per il traguardo raggiunto, ritenendo che sia stata individuata la migliore soluzione sotto il profilo industriale e occupazionale per il futuro del Gruppo.

            (Teleborsa) 24-06-2026 17:20

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Ariston Holding 3,346 +2,20 17.35.46 3,234 3,376 3,234


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