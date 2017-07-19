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            Notizie Teleborsa

            Referendum, il 'No' in testa con il 54,41%

            News Image (Teleborsa) - Si cristallizza il vantaggio del "No" al Referendum confermativo della legge costituzionale di riforma della giustizia. Con 42mila sezioni scrutinate su 61.533 – stando ai primi risultati parziali disponibili su Eligendo con i dati in continuo aggiornamento – il "No" è al 45,76% e il "Sì" è al 54,24%.

            Non una sconfitta nel merito della riforma ma come rileva l'instant poll Youtrend per Sky TG24 – se tra chi ha votato Sì, le ragioni di merito dominano in modo netto – sul fronte del No le motivazioni principali sono il desiderio generico di non modificare la Costituzione (61%), segnale di un orientamento conservativo-istituzionale più che di opposizione politica contingente, e il desiderio di dare un voto di opposizione al Governo Meloni (31%).

            La segretaria del Pd Elly Schlein sarà in conferenza stampa alle 17.30 nella sede del Pd al Nazareno.





            (Teleborsa) 23-03-2026 16:33


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