Reale Group acquisisce l'80% di Lifenet Healthcare
(Teleborsa) - Reale Group ha annunciato la sottoscrizione di un accordo vincolante per l'acquisizione, tramite la holding Reale Services, dell'80% del capitale sociale di Lifenet. L'operazione prevede l'acquisto delle quote detenute da Exor e da Invin, con il fondatore Nicola Bedin che manterrà una partecipazione del 20% attraverso la holding di famiglia e resterà alla guida del gruppo come Amministratore Delegato.
L'integrazione permette a Reale Group di diversificare il proprio business, evolvendo dalla protezione assicurativa verso un ruolo attivo lungo l'intera filiera dell'assistenza sanitaria. Lifenet Healthcare, fondata nel 2018, gestisce oggi ospedali privati, centri chirurgici e poliambulatori in cinque regioni italiane. Per l'esercizio 2026, il gruppo sanitario prevede di generare un fatturato superiore ai 450 milioni di euro, potendo contare su oltre 1.100 posti letto e circa 5.000 collaboratori.
La nuova partnership industriale si fonda sulla condivisione di un modello di sanità basato sulla centralità della persona e sulla collaborazione tra pubblico e privato. Reale Services avrà il compito di designare la maggioranza del Consiglio di Amministrazione e nominare il Presidente, assicurando al contempo la continuità del management team attuale.
Il completamento dell'operazione è previsto entro la prima metà del 2026, una volta ottenute le consuete autorizzazioni regolamentari.
(Foto: Scott Graham su Unsplash)
(Teleborsa) 16-02-2026 19:32
