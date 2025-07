RarEarth, round da 2,6 milioni di euro con Primo Capital SGR e MITO Tech Ventures

(Teleborsa)

(Teleborsa) -, startup innovativa specializzata nel riciclo di terre rare e nella produzione di magneti ad alte prestazioni da rifiuti elettronici, ha chiuso un, al quale ha partecipato Primo Capital SGR come Lead Investor, tramite il suo fondo Primo Climate e da MITO Tech Ventures come co-Lead Investor. Al round hanno partecipato anche Corbites Fund, Vento Ventures, COREangels Climate.L'investimento permetterà a RarEarth di(neodimio-ferro-boro) da materiale riciclato, di potenziare il team tecnico e commerciale, e di ottimizzare i processi industriali."Questo aumento di capitale segna una tappa cruciale per RarEarth: ci permette di accelerare l'industrializzazione della nostra tecnologia, ampliare il team e realizzare il primo impianto italiano dedicato alla produzione di magneti NdFeB da terre rare riciclate", ha commentatodella società."L'aumento di capitale in RarEarth rappresenta un traguardo significativo per il nostro ecosistema dell'innovazione - ha dichiarato- La tecnologia sviluppata da RarEarth è destinata infatti a contribuire significativamente al recupero di materiali critici, che sono fondamentali sia per il sistema-paese italiano che per l'Unione Europea e per la loro indipendenza nella supply chain"."Abbiamo deciso di investire in RarEarth perché crediamo fortemente in una tesi di investimento che, oltre ai benefici sistemici derivanti dall'utilizzo circolare delle materie prime critiche in molteplici settori industriali, riconosce nel progetto della società un processo completo e integrato: dalla selezione dello scarto industriale fino alla produzione e commercializzazione di nuovi magneti", ha detto10-07-2025 10:52