Qualità della vita: Lussemburgo al top, Francoforte sale. Roma economica per vino e caffè

Deutsche Bank

(Teleborsa)

(Teleborsa) -sono le. È quanto emerge dalla nona edizione di Mapping the World's Prices, il report a cura diche analizza prezzi, salari, affitti e qualità della vita in 69 città chiave per l'economia globale. Zurigo e Ginevra sono uscite dalle prime cinque, poiché il costo della vita è il più elevato al mondo. I centri finanziari globali Tokyo (26°), Parigi (44°), Hong Kong (48°), Londra e New York (a pari merito al 50° posto) hanno un punteggio inferiore in termini di vivibilità, ostacolato da alloggi costosi, lunghi spostamenti e alti livelli di inquinamento.e ora è al settimo posto.L'edizione 2025 offre una, con classifiche comparative su tutto, dal costo di un iPhone a quello di un cappuccino, fino a stipendi medi, costo degli abiti e spese per la casa.Guardando agli, Ginevra, Zurigo, San Francisco, Lussemburgo e Boston sono in testa alla classifica. Londra (17°), Parigi (22°) e Tokyo (38°) sono inferiori rispetto alle medie. Considerando gli, Ginevra, Zurigo, San Francisco e Lussemburgo continuano a essere tra le prime 4, ma Francoforte balza tra le prime 5 grazie ad affitti più bassi rispetto a molti dei suoi pari. Parigi (27°), Hong Kong (36°), Tokyo (37°), Londra (38°) e New York (41°) sono in difficoltà a causa dell'affitto medio molto elevato rispetto allo stipendio netto medio.Analizzando l'(al metro quadro), i prezzi a Hong Kong sono scesi di circa il 20% in 5 anni, ma rimangono in testa alla classifica, seguiti da Zurigo, Singapore, Seul e Ginevra. Londra (6°) e New York (7°) sono appena fuori dalla top 5. Pechino (9°) mette in luce gli elevati prezzi degli immobili in Cina. Parigi (12°), Tokyo (21°) e Francoforte (25°) sono "più economiche". La città che ha registrato la maggiore crescita negli ultimi 5 anni è Dubai, salita di 15 posizioni fino al 37° posto.Dal punto di vista delle, nonostante gli affitti siano bassi, la crisi energetica in Germania si nota subito, con Monaco (in cima alla classifica), Francoforte e Berlino tutte e tre in cima alla classifica. Anche Varsavia, Vienna e Praga si trovano nella top 10, a dimostrazione del fatto che le città dell'Europa centrale e orientale stanno pagando i costi della mancanza di gas russo a basso costo. 18 delle 20 città più costose sono europee.Guardando ai, Londra è più costosa del 30% rispetto a 5 anni fa e si classifica in cima alla classifica per un abbonamento mensile. Sydney, New York, Auckland e Melbourne sono tra le prime 5. Parigi (12°), Tokyo (22°), Francoforte (31°) e Hong Kong (33°) sono più in basso nella classifica, mentre il Lussemburgo è la città più economica, poiché la maggior parte dei trasporti pubblici è ora gratuita.Turchia, Brasile, Egitto, Svezia e India non sono luoghi adatti a perdere e sostituire il proprio. Seul è la più economica, poiché la concorrenza con Samsung la rende ancora più economica rispetto alle città statunitensi. Guardando ai prezzi degli, Ginevra, San Francisco, Zurigo, New York e Boston sono le prime 5, con tutte e 5 le città statunitensi nella top 10. Parigi (12°), Londra (25°), Tokyo (28°) e Francoforte (35°) hanno prezzi relativamente ragionevoli.Guardando agli indicatori più curiosi, dal report di Deutsche Bank emerge che Singapore, Giacarta, Seul, New York e Oslo sono le più costose per il. È interessante notare che alcune città definite "incantevoli" rientrano nella classifica dei posti più economici, ovvero Roma, Johannesburg, Città del Capo, Budapest e Lisbona. Lisbona e Città del Capo sono anche tra le prime 5 città con il clima migliore, il che "contribuirà a far scendere il vino", scherzano gli analisti. Analizzando invece i prezzi del, si notà che è più costoso a Zurigo, Copenaghen, New York, San Francisco e Ginevra. Le città italiane "si distinguono per essere posti molto economici dove trovare sia caffè che vino", viene sottolineato.24-06-2025 14:25