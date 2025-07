Prove di esodo, Assoturismo-Cst: "Per l'ultimo weekend di luglio prenotate 8 camere su 10 (79%)"

(Teleborsa)

(Teleborsa) - L'ultimo weekend di luglio segna l'inizio della grande partenza verso le vacanze, con oltre 6,4 milioni di presenze attese nelle strutture ricettive italiane tra il 25 e il 27 luglio. Le prenotazioni raccolte sulle principali piattaforme online indicano un tasso di saturazione medio del 79%, quasi otto camere occupate su dieci. Un dato positivo, ma leggermente inferiore al 2024, quando nello stesso periodo era stato rilevato l'82%. In termini assoluti, la differenza corrisponde a circa 150mila pernottamenti. A stimarlo èsulla base di un'indagine condotta daanalizzando la disponibilità ricettiva sui principali portali delle OLTA (online travel agencies) per il periodo 25-27 luglio 2025 (2 notti).L'analisi conferma lache registrano rispettivamente l'89% e l'88% di occupazione. Restano indietro le città d'arte, al 72%, in frenata rispetto allo scorso anno, mentre le località termali si fermano al 71%. Le destinazioni montane segnano un 76% di saturazione e quelle rurali e collinari il 75%.Anche per le macroaree geografiche la tendenza è differenziata. Ilguida la classifica con un tasso di occupazione dell'81%, trainato dalle buone performance della Liguria. Segue ilcon il 79%, soprattutto grazie alla buona performance delle strutture del Te del. Sotto la media, invece, il(76%) e il(75%), nonostante i buoni risultati di Sardegna e Puglia."Dopo un avvio di stagione più lento del previsto, tra le imprese c'è attesa per l'accelerazione d'agosto – dichiara Vittorio Messina,–. Finora è stata un'estate anomala, con andamenti altalenanti e un ritorno del turismo ‘mordi e fuggi' del weekend. Cresce la componente straniera, mentre la domanda interna procede con maggiore cautela. L'ultimo weekend di luglio rappresenta il primo vero banco di prova per il clou dell'estate, che soprattutto per il comparto balneare coincide con agosto: confidiamo che possa dare slancio alla stagione".25-07-2025 14:01