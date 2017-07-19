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Privacy, sanzione di 5,5 milioni di euro a BBVA Italia per messaggi in app nonostante "no" del cliente
(Teleborsa) - Maxi-multa da oltre 5,5 milioni di euro per Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Italia (BBVA). Il Garante per la privacy ha sanzionato l'istituto dopo il reclamo di un cliente che, pur avendo manifestato la propria opposizione alla ricezione delle comunicazioni commerciali tramite l'app e poi ribadito il proprio "no" al Servizio clienti, ha continuato a ricevere messaggi promozionali.
Un caso che, secondo l'Autorità, evidenzia una falla nei processi di gestione dei dati. Un errore tecnico che ha impedito, secondo la banca, il corretto allineamento tra i sistemi aziendali e la piattaforma incaricata di governare le comunicazioni commerciali alla clientela. Di conseguenza, il cliente ha continuato a ricevere comunicazioni commerciali non richieste per sette mesi, da ottobre 2025 a maggio 2026.
Un malfunzionamento per il Garante non sufficiente a escludere la responsabilità della banca. L'istruttoria ha inoltre evidenziato ulteriori criticità: la banca non avrebbe fornito al cliente un riscontro corretto nell'esercizio dei suoi diritti, arrivando anche a comunicare informazioni errate sul funzionamento dei trattamenti interni.
La decisione del Garante mette in evidenza un principio di portata più ampia: non è sufficiente che il "no" del cliente venga registrato da un sistema se poi l'organizzazione non è in grado di garantirne l'effettiva applicazione. Il rispetto delle norme sulla privacy, dunque, non può fermarsi alla singola app o al singolo database. I diversi sistemi aziendali devono poter dialogare correttamente e le procedure devono garantire che la scelta del cliente venga rispettata lungo tutte le fasi del trattamento dei dati.
Oltre alla sanzione di oltre 5 milioni e mezzo di euro, il Garante ha prescritto a Banco Bilbao Italia di adottare adeguate misure tecniche e organizzative volte a facilitare l'esercizio dei diritti degli interessati e a garantire una corretta e tempestiva gestione delle loro richieste.
(Teleborsa) 11-09-2026 11:51
Un caso che, secondo l'Autorità, evidenzia una falla nei processi di gestione dei dati. Un errore tecnico che ha impedito, secondo la banca, il corretto allineamento tra i sistemi aziendali e la piattaforma incaricata di governare le comunicazioni commerciali alla clientela. Di conseguenza, il cliente ha continuato a ricevere comunicazioni commerciali non richieste per sette mesi, da ottobre 2025 a maggio 2026.
Un malfunzionamento per il Garante non sufficiente a escludere la responsabilità della banca. L'istruttoria ha inoltre evidenziato ulteriori criticità: la banca non avrebbe fornito al cliente un riscontro corretto nell'esercizio dei suoi diritti, arrivando anche a comunicare informazioni errate sul funzionamento dei trattamenti interni.
La decisione del Garante mette in evidenza un principio di portata più ampia: non è sufficiente che il "no" del cliente venga registrato da un sistema se poi l'organizzazione non è in grado di garantirne l'effettiva applicazione. Il rispetto delle norme sulla privacy, dunque, non può fermarsi alla singola app o al singolo database. I diversi sistemi aziendali devono poter dialogare correttamente e le procedure devono garantire che la scelta del cliente venga rispettata lungo tutte le fasi del trattamento dei dati.
Oltre alla sanzione di oltre 5 milioni e mezzo di euro, il Garante ha prescritto a Banco Bilbao Italia di adottare adeguate misure tecniche e organizzative volte a facilitare l'esercizio dei diritti degli interessati e a garantire una corretta e tempestiva gestione delle loro richieste.
(Teleborsa) 11-09-2026 11:51