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Possibile trilaterale Russia-Ucraina-USA a breve
(Teleborsa) - Il Cremlino fa sapere che presto potrebbe tenersi un incontro trilaterale tra Stati Uniti, Russia e Ucraina per discutere le iniziative volte a porre fine al conflitto in Ucraina, che dura ormai da quattro anni e mezzo. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha precisato di non avere al momento ulteriori dettagli sul possibile incontro, ma ha riferito che Kirill Dmitriev, inviato del presidente russo, si trovava negli Stati Uniti e ha avuto colloqui con i negoziatori statunitensi incentrati su una potenziale cooperazione economica.
In particolare, una fonte a conoscenza dei colloqui ha riferito a Reuters che ieri Dmitriev ha incontrato i rappresentanti statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner. Anche il presidente ucraino Zelensky conferma che gli Stati Uniti hanno proposto un incontro trilaterale con Ucraina e Russia negli Emirati Arabi Uniti per discutere le iniziative volte a porre fine al conflitto in corso da quattro anni e mezzo.
"La parte americana ha proposto […] un incontro tecnico in formato trilaterale", ha detto Zelensky ai giornalisti in un briefing su WhatsApp. "Attendiamo una proposta dagli Stati Uniti riguardo alla data, e gli Usa hanno suggerito gli Emirati come possibile sede".
Tra le priorità ucraine per i prossimi mesi, un pacchetto invernale di missili Patriot e le licenze per produrre le armi direttamente in Ucraina. "Il presidente Trump, i nostri team e io abbiamo parlato di come porre fine alla guerra. Questa è la priorità. Siamo pronti. Non sono sicuro che la Russia sia pronta a oggi, ma comunque abbiamo parlato di una tregua sull'energia", ha scritto nelle scorse ore Zelensky sui social. Il presidente ucraino ha, dunque, confermato che Kiev è pronta ad accettare una tregua energetica a condizione che la Russia non attacchi le infrastrutture energetiche, elettriche, di riscaldamento e idriche ucraine.
Intanto, l'intelligence danese ha messo in guardia contro un "rischio basso ma crescente" che la Russia possa lanciare attacchi limitati o schierare truppe in un Paese della NATO nei prossimi mesi". Lo riporta CNBC sottolineando che questa valutazione giunge in un contesto di crescenti avvertimenti da parte di funzionari della sicurezza e legislatori europei circa la propensione di Mosca ad assumersi maggiori rischi dopo oltre quattro anni di guerra.
(Teleborsa) 25-09-2026 14:41
In particolare, una fonte a conoscenza dei colloqui ha riferito a Reuters che ieri Dmitriev ha incontrato i rappresentanti statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner. Anche il presidente ucraino Zelensky conferma che gli Stati Uniti hanno proposto un incontro trilaterale con Ucraina e Russia negli Emirati Arabi Uniti per discutere le iniziative volte a porre fine al conflitto in corso da quattro anni e mezzo.
"La parte americana ha proposto […] un incontro tecnico in formato trilaterale", ha detto Zelensky ai giornalisti in un briefing su WhatsApp. "Attendiamo una proposta dagli Stati Uniti riguardo alla data, e gli Usa hanno suggerito gli Emirati come possibile sede".
Tra le priorità ucraine per i prossimi mesi, un pacchetto invernale di missili Patriot e le licenze per produrre le armi direttamente in Ucraina. "Il presidente Trump, i nostri team e io abbiamo parlato di come porre fine alla guerra. Questa è la priorità. Siamo pronti. Non sono sicuro che la Russia sia pronta a oggi, ma comunque abbiamo parlato di una tregua sull'energia", ha scritto nelle scorse ore Zelensky sui social. Il presidente ucraino ha, dunque, confermato che Kiev è pronta ad accettare una tregua energetica a condizione che la Russia non attacchi le infrastrutture energetiche, elettriche, di riscaldamento e idriche ucraine.
Intanto, l'intelligence danese ha messo in guardia contro un "rischio basso ma crescente" che la Russia possa lanciare attacchi limitati o schierare truppe in un Paese della NATO nei prossimi mesi". Lo riporta CNBC sottolineando che questa valutazione giunge in un contesto di crescenti avvertimenti da parte di funzionari della sicurezza e legislatori europei circa la propensione di Mosca ad assumersi maggiori rischi dopo oltre quattro anni di guerra.
(Teleborsa) 25-09-2026 14:41