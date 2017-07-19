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            Ponte Stretto Messina, MIT: entro settembre istruttoria per delibera CIPESS

            News Image (Teleborsa) - Entro il mese di settembre il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e la società Stretto di Messina avvieranno l'istruttoria per la delibera CIPESS di approvazione del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto.

            Il ministro Matteo Salvini ha incontrato il Presidente di Stretto di Messina Maurizio Basile, l'Amministratore delegato Pietro Ciucci e i dipendenti della società, esprimendo soddisfazione per il lavoro svolto nel rispetto delle osservazioni della Corte dei Bonti, con la recente acquisizione del parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

            Ottenuto il visto di legittimità, la delibera CIPESS diventerà efficace. Ciò consentirà l'avvio della fase realizzativa entro la fine dell'anno, con la progettazione esecutiva e l'inizio del Programma delle Opere anticipate. Il cronoprogramma prevede l'apertura al traffico nel 2034, dopo 7,5 anni di lavori.

            Il cantiere coinvolgerà imprese di tutta Italia. Una volta completato, - sottolinea il MIT - il Ponte genererà una nuova mobilità per la Sicilia e la Calabria, aprendo scenari innovativi per la qualità della vita, la mobilità e il tessuto produttivo dello Stretto e non solo.

            (Teleborsa) 03-09-2026 16:55


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