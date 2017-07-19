Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › economia
PNRR: cabina di regia a Palazzo Chigi
(Teleborsa) - E' in corso a Palazzo Chigi la Cabina di Regia sul PNRR, con all'ordine del giorno lo stato di avanzamento degli interventi ad attuazione territoriale previsti dalla Missione Salute del Piano.
Secondo quanto si apprende, alla riunione, presieduta dal Ministro per gli affari Europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti, partecipano il Ministro della Salute Orazio Schillaci, i Presidenti delle Regioni e i rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
Un'altra riunione della Cabina di Regia PNRR è prevista per domani quando si affronterà il tema della conclusione degli interventi attuati dai Comuni e loro aggregati, alla luce della Comunicazione della Commissione europea del 4 giugno 2025.
(Teleborsa) 27-01-2026 18:30
