            Notizie Teleborsa

            Pierburg, nuovo tavolo al MIMIT

            News Image (Teleborsa) - Nuovo tavolo al Mimit dedicato alla vertenza Pierburg, azienda del settore automotive specializzata nella produzione di componenti per motori, a seguito del processo di vendita che coinvolge oltre 350 lavoratori nei tre stabilimenti italiani di Lanciano, Livorno e Torino.

            Durante la riunione, l'azienda ha comunicato che il percorso di vendita è ormai avviato verso la fase conclusiva: restano infatti due manifestazioni d'interesse vincolanti in fase di valutazione, entrambe orientate alla crescita industriale, e una di esse si aggiudicherà gli asset.

            Pierburg ha inoltre precisato che, nel corso delle prossime settimane, verrà individuata la proposta maggiormente orientata al rilancio industriale dei siti produttivi: l'obiettivo è quello di giungere alla chiusura dell'operazione entro il mese di settembre. L'azienda condividerà la soluzione finale in sede ministeriale prima della sottoscrizione, in coerenza con lo spirito di confronto che ha caratterizzato il tavolo sin dal suo inizio.

            Il Ministero, valutando positivamente l'approccio di condivisione adottato dall'azienda, ha manifestato l'intenzione di riconvocare il tavolo in sede plenaria non appena emergeranno elementi di novità significativi.

            (Teleborsa) 02-02-2026 20:28


