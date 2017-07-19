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            Notizie Teleborsa

            Per Extel Labriola è secondo miglior CEO delle telecomunicazioni europee

            News Image (Teleborsa) - TIM ottiene un forte riconoscimento nella Survey Extel 2026, l'indagine annuale della società di ricerca indipendente Extel basata sulle valutazioni di circa 1.500 investitori istituzionali e analisti finanziari internazionali.

            L'Amministratore Delegato di TIM, Pietro Labriola, si colloca al secondo posto tra i migliori CEO del settore telecomunicazioni in Europa. Considerando il solo perimetro degli analisti sell-side, Labriola è il primo CEO del comparto in Europa.

            Il riconoscimento si estende anche al confronto intersettoriale: nella classifica dei migliori CEO di tutte le società quotate italiane, Labriola sale al quarto posto, dal diciannovesimo del 2025, tra le progressioni più marcate dell'intero panel.

            (Teleborsa) 18-06-2026 10:20

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Telecom Italia 7,933 -0,96 10.53.11 7,927 8,039 8,02


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