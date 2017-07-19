Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › economia
Nucleare sostenibile: l'Italia cambia passo. WTC strategico per rilancio
(Teleborsa) - Il nucleare torna al centro del dibattito in Europa e in Italia, dimostrandosi un importante vettore per la transizione energetica e la decarbonizzazione. E' questo motivo che il World Tech Conference (WTC), primo forum globale per il futuro digitale integrato organizzato da Micromegas Comunicazione, che si terrà a Milano dal 24 al 28 giugno, ha messo in programma il Pillar Nucleare, uno spazio dedicato al ruolo del nucleare nella decarbonizzazione ed al nuovo approccio strategico italiano.
"Con la WTC -vogliamo dar vita ad una piattaforma di incontro di altissimo livello a livello internazionale su tutti i principali temi della trasformazione tecnologica in atto in tutti i settori industriali grazie all'AI, all'imminente avvento del quantum computing e alle deep-tech", spiega Erminio Fragassa, Presidente di Micromegas Comunicazione, aggiungendo "queste trasformazioni porteranno importanti conseguenze anche nel settore dell'energia. Da qui la necessità prioritaria di inserire un capitolo speciale sul tema del nucleare all'interno della manifestazione".
Il Pillar Nucleare nasce per riportare il dibattito su un terreno pragmatico, industriale e geopolitico, lontano dalle ideologie e si inserisce nel nel percorso concreto che il governo italiano ha avviato per il rientro del nucleare in Italia, grazie al disegno di legge delega che apre ufficialmente all'utilizzo di tecnologie nucleari di nuova generazione, dai piccoli reattori modulari ai sistemi avanzati.
Secondo Paolo Branchini (Dirigente di Ricerca INFN RomaTre) e Giuseppe Calabrò (Ordinario di Ingegneria, Università degli Studi della Tuscia) – entrambi membri della Scientific Steering Committee del WTC presieduta da Ugo Moschella.
Per Bianchini, "l'intelligenza artificiale e i nuovi strumenti digitali stanno spingendo in modo significativo la domanda elettrica europea" e "rendendo fondamentale un mix energetico che includa il nucleare". Secondo Calabrò "il WTC assume un ruolo strategico nel riportare il nucleare fuori dalla polarizzazione ideologica, trasformandolo in una leva per la sicurezza energetica, la competitività industriale e la sovranità tecnologica, con l'obiettivo di definire una roadmap concreta e condivisa".
Durante il Forum, scienziati, istituzioni, industrie, innovatori e leader economici potranno confrontarsi su opportunità e sfide delle nuove tecnologie quantistiche, creare regole condivise e immaginare progetti e infrastrutture capaci di stimolare crescita, innovazione e sostenibilità.
