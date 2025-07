Noleggio a lungo termine, UNRAE: in primo semestre crescono contratti

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Nel primo semestre di quest'anno(NLT) di autovetture e fuoristrada rispetto all'analogo periodo del 2024:Secondo l'analisi elaborata dasulla base dei dati forniti dalnel periodo gennaio-giugno 2025 i contratti di noleggio a lungo termine di durata superiore a 30 giorni confermano la prevalenza delle Società (466.780), pari, le Aziende non-automotive rappresentano il 62,7% del totale dei contratti (in calo di 10,2 p.p. e volumi a -8,3%), seguite dalle Società di noleggio a breve termine che passano dal 7,6% al 16,2% di quota (con un incremento dei volumi del 125,5%), dai Dealer e Costruttori con il 4,7% (+22,5% in volume) e infine dalle Società di Noleggio a lungo termine con il 2,5% del totale (+39,0%). Dai dati emerge anche un incremento del 10,3% dei contratti stipulati dai Privati.La durata media dei contratti complessivi nel primo semestre si attesta a 21 mesi, in calo rispetto ai 23 mesi all'analogo periodo dell'anno precedente, con andamenti differenziati per i vari utilizzatori: le Aziende non automotive scendono a 24 mesi, i Privati a 22 mesi, Dealer e Costruttori e le società di Noleggio a lungo termine sono stabili rispettivamente a 15 e 14 mesi e le società di Noleggio a breve termine scendono a 9 mesi.- Dall'analisi le tipologie di alimentazione, si conferma un quadro piuttosto variegato tra i diversi utilizzatori. Il diesel è la scelta preferita dalle Aziende non automotive (al 39,1%) e dal Noleggio a lungo termine (al 37,8%), mentre il motore a benzina ha il primato fra le aziende del Noleggio a breve termine (al 52,4%) e i Dealer e Costruttori (al 28,3%). I Privati scelgono maggiormente i veicoli ibridi (al 30,4%). Fra le BEV detengono il primato Dealer e Costruttori con una quota del 26,1%, fra le PHEV il primato spetta invece ai Privati con l'11,8%. Quote residuali per le motorizzazioni a metano e GPL in ogni tipologia di fruitore.i Suv con il 58,5% di contratti superano anche in questo semestre le Berline che si fermano al 29,3%, seguite al terzo posto dalle Station Wagon con il 10%. In particolare, i SUV del segmento C raggiungono da soli oltre un quarto delle preferenze (26,3%), grazie alla scelta di privati (31,6%), Aziende non-automotive (28,4%) e NLT (24,3%). Fra le Berline prevalgono quelle del segmento B (11,2%), grazie NBT (17,6%) e NLT (15,5%).il primo posto per numero di contratti spetta sempre alla Lombardia con il 28,5%, seguita da Lazio (15,6%), Trentino-Alto Adige (12,2%), Emilia-Romagna (7,7%), Piemonte (6,9%) e Campania (6,0%).La Valle d'Aosta presenta la quota più alta di contratti stipulati da Aziende non-automotive (84,2%), di poco superiore alla Lombardia (83,7%), Calabria, Molise e Puglia quella di contratti a Privati (rispettivamente 37,0%, 33,9% e 29,9%). Il Trentino-Alto Adige si distingue per la quota maggioritaria di contratti a NBT (78,4%), l'Emilia-Romagna per quelli di NLT (18,1%). Marche (15,8%), Abruzzo (15,5%) e Umbria (15,3%) sono le regioni con la quota maggiore di contratti a Dealer e Costruttori.ha anche analizzato i contratti stipulati al 30 giugno 2025 relativi ad autovetture immatricolate nel corso dei 12 mesi del 2024:(il numero può includere più contratti relativi alla stessa autovettura), con la quota maggiore appannaggio delle Aziende non automotive (63,7%), seguite dal Noleggio a breve termine (16,2%) e dai Privati (12,7%). In base all'alimentazione, al primo posto troviamo le vetture ibride (37,2%) seguite dal diesel (28,0%) e dalle auto a benzina (21,7%). Le elettriche pure (BEV) si attestano a quota 4,9%, mentre le plug-in al 7,4%.07-07-2025 18:26