Nasce la TSO Innovation Alliance: c'è anche Terna nella nuova piattaforma dei gestori europei di reti di trasmissione

(Teleborsa) - Prende oggi il via la, una nuova piattaforma di collaborazione tra otto deidi, con l'obiettivo principale di accelerare l'innovazione per la transizione energetica. Una rete elettrica moderna e resiliente è fondamentale per la competitività industriale e l'autonomia energetica dell'Europa. Le reti - essenziali per un accesso sicuro e sostenibile all'energia - rappresentano il pilastro della transizione. Il successo della transizione energetica, con il raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica, richiede un forte investimento nell'innovazione, da considerare una leva strategica in un contesto di crescente competizione globale.Per consolidare la propria leadership tecnologica, l'Europa deve assumere un ruolo guida nell': definire nuovi standard a livello globale, ridurre la dipendenza da paesi terzi e rafforzare la competitività sui mercati internazionali.L'Alleanza si inserisce in questa prospettiva, promuovendo iniziative per aumentare la resilienza e l'efficienza delle infrastrutture elettriche europee e, al tempo stesso, rafforzare l'ecosistema dell'innovazione a livello continentale. La TSO Innovation Alliance è stata costituita con la firma di un(MoU) tra otto Transmission System Operator (TSO) europei: Terna (Italia),(Francia),(Svizzera),(Belgio e Germania),(Paesi Bassi),(Spagna) e(Germania).Attraverso questa Alleanza i principali operatori europei di rete intendono giocare un ruolo sempre più attivo nell'evoluzione del. I TSO promotori, definendo sfide e priorità comuni, lanceranno insieme iniziative di, mettendo a fattor comune competenze e risorse. L'obiettivo è accelerare l'adozione di soluzioni innovative, orientare lo sviluppo del mercato e affrontare in modo congiunto le trasformazioni legate alla transizione energetica. Agendo insieme, irappresentano una massa critica in grado di rafforzare il proprio impatto sul panorama dell'innovazione, sia a livello europeo che globale."Affrontare l'ambiziosa sfida della duplice transizione – energetica e digitale – richiede soluzioni innovative pensate per soddisfare le nostre specifiche esigenze operative", ha dichiarato, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna. "Lavorare insieme ad altri TSO europei in un'ottica di innovazione aperta ci permette di ottenere risultati concreti e duraturi. Terna ha promosso attivamente la nascita di questa alleanza, convinta che sia un'opportunità concreta per presentarsi uniti al mercato tecnologico ed accedere a soluzioni più avanzate rispetto a quanto potremmo fare da soli", ha concluso l'AD di Terna.Lanasce comeper promuovere iniziative di open innovation. Ogni anno sarà avviato un programma di innovazione focalizzato sull'identificazione di challenge comuni, la ricerca di soluzioni innovative, il confronto su tecnologie e su modelli e strumenti di innovazione, nonché la promozione di nuove modalità di collaborazione tra TSO. Tra le attività principali, si prevede anche il lancio di open call rivolte alle startup europee, con l'obiettivo di identificare, testare e validare soluzioni innovative attraverso proof-of-concept condotti congiuntamente.Il tema a cui l'Alleanza dedicherà la prima open call è "", che unisce gli effetti del cambiamento climatico, la crescente frequenza di eventi meteorologici estremi e le soluzioni tecnologiche necessarie a garantire la sicurezza operativa delle reti. In Europa, isi affidano sempre più a fonti energetiche legate alle condizioni meteo, in un contesto in cui gli eventi climatici estremi sono in costante aumento. Questo scenario impone l'urgenza di soluzioni innovative per rafforzare la resilienza delle infrastrutture elettriche.Per questo motivo, l'Alleanza ha dedicato a questo tema la prima sfida congiunta per individuare, testare e validare soluzioni in grado di mitigare ilegati ale rafforzare così la capacità del sistema elettrico europeo di affrontare scenari sempre più complessi e imprevedibili. Lesu cui sarà incentrata la call saranno di due tipi: strumenti di data pooling, ovvero per la condivisione di dati meteo e scenari climatici a livello europeo; modelli probabilistici per l'analisi in tempo reale dei dati e per la pianificazione delle attività di manutenzione, anche predittiva, su linee transfrontaliere.Ildella TSO Innovation Alliance appare particolarmente adatto ad affrontare il tema "Cambiamenti climatici e resilienza di Rete": una sfida che coinvolge molteplici aspetti del sistema elettrico europeo, sempre più interconnesso, e che richiede un'azione coordinata tra i TSO di diversi Paesi.02-07-2025 11:47