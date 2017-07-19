Dati
            Mutui sospesi per il maltempo in Friuli Venezia Giulia

            News Image (Teleborsa) - L'ABI ha diffuso una lettera circolare agli istituti associati per segnalare la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile che introduce la sospensione del pagamento delle rate dei mutui a favore dei cittadini colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 16 e 17 novembre 2025.

            Il provvedimento riguarda in particolare i territori delle Province di Provincia di Gorizia e Provincia di Udine, interessati dall'ondata di maltempo.

            L'Ordinanza recepisce i contenuti dell'accordo sottoscritto tra ABI, Protezione Civile e le Associazioni dei consumatori, con l'obiettivo di garantire interventi rapidi e un sostegno concreto alle popolazioni coinvolte da calamità naturali.

            (Teleborsa) 04-03-2026 15:19


