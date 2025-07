Mps: accordi su premio da 1.500 euro e contratto integrativo

(Teleborsa)

Premio aziendale da 1.500 euro per l'anno 2025, con erogazione nel primo semestre 2026, e contratto integrativo aziendale migliorato per igrazie aI due accordi – che consolidano il percorso di miglioramento delle previsioni contrattuali in favore dei lavoratori di Mps – intervengono sull'intero complesso contrattuale aziendale sia in termini economici sia di impianto normativo e di welfare. Il miglioramento a favore dei lavoratori riguarda molti ambiti, fra i quali: lo sviluppo professionale con maggiori inquadramenti di ingresso e di progressione per ruoli di rete commerciale (a ottobre si aprirà il tavolo per quelli di direzione); la mobilità territoriale con maggiore informazione ai lavoratori su piazze che richiedono personale e miglioramento delle indennità di pendolarismo; le condizioni al personale con una riduzione degli spread sui mutui ai dipendenti, aumento della durata di alcune sovvenzioni e facoltà di richiedere la variazione della tipologia di tasso fino a quattro volte; i permessi e congedi con l'inserimento di nuovi permessi per congedi di paternità, inserimento figli in asili nido e scuola dell'infanzia, morte di parenti primo grado; il lavoro agile con possibilità di utilizzo di 12 giorni all'anno anche nella rete commerciale; il premio aziendale 2025, che, al raggiungimento dell'utile aziendale e dei necessari obiettivi di liquidità e patrimonio, verrà erogato nel 2026 per l'importo di 1.500 euro."Assieme alle altre organizzazioni sindacali – commenta il– abbiamo gestito con pazienza e responsabilità un percorso negoziale durato nove mesi. Le basi erano state poste con l'accordo dell'ottobre 2024, nel quale si sono ottenuti anche l'aumento del buono pasto e del contributo aziendale alla previdenza complementare. La trattativa è stata complessa ed esprimiamo soddisfazione per il risultato finale, niente affatto scontato. Nella logica di confronto costante, condivisa nel 2024 con il protocollo programmatico sulla contrattazione di secondo livello, già da settembre si attiveranno ulteriori tavoli negoziali su diversi altri temi e di verifica degli effetti dell'introduzione di nuovi modelli organizzativi. Nondimeno, abbiamo ottenuto l'impegno a un confronto su organici e nuove assunzioni. L'offerta pubblica di scambio su Mediobanca è un'importante sfida industriale che attesta una ritrovata capacità di Mps, grazie a quanto fatto dall'amministratore delegato Luigi Lovaglio e da tutto il consiglio d'amministrazione, di essere protagonista del futuro riassetto del sistema bancario; sarà quindi necessario, in questa prospettiva, valorizzare anche i dipendenti. Gli accordi di oggi sono la strada giusta per dare concreta dimostrazione ai lavoratori di Mps, che l'encomiabile capacità di sostenere la propria azienda anche in periodi di grande difficoltà economica abbia finalmente il dovuto e tangibile riscontro in termini di tutele e trattamenti economici e sociali"."Dopo anni difficili, iniziamo a dare risposte concrete alle legittime aspettative delle lavoratrici e dei lavoratori – ha detto–. Il premio aziendale è stato ridefinito, oggi è finalmente coerente con i risultati reddituali della banca. Sappiamo che tanto è stato fatto, ma il risultato di oggi ci rende certi che molto ancora si potrà fare"."La nostra più grande soddisfazione – commenta– è quella di vedere riconosciuto, finalmente in maniera concreta ed inequivocabile, l'ottimo lavoro svolto dalle lavoratrici e dai lavoratori di Mps, che negli ultimi anni hanno dimostrato una grandissima professionalità ed un grande spirito di appartenenza alla Banca"."Dopo oltre un decennio – ha sottolineato– restituiamo finalmente alle lavoratrici e ai lavoratori un contratto vero, non un elenco di concessioni episodiche, ma un impianto completo che riconosce diritti, valorizza competenze e consolida la partecipazione. Oggi non celebriamo un traguardo, ma apriamo una stagione nuova. Una stagione in cui il confronto sindacale non rincorre il cambiamento, ma lo anticipa e lo governa. Le lavoratrici e i lavoratori del Monte dei Paschi possono tornare a guardare al futuro con consapevolezza e fiducia".