Mimit: ritirati due francobolli della serie "Turistica - Patrimonio naturale e paesaggistico"

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Il, su indicazione del ministroha richiesto al'immediata sospensione della commercializzazione di dueLo fa sapere il Mimit in una nota."La decisione – si legge nella nota – è stata assunta a seguito di un'situati nella regione Trentino-Alto Adige, risultati privi delle diciture bilingue italiano-tedesco previste per tale territorio in conformità a quanto sancito dall'articolo 6 della Costituzione italiana e alle normative vigenti. Sentiti i proponenti, i francobolli erano stati predisposti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e successivamente approvati dalla Commissione nazionale filatelica"."Nel confermare il proprio impegno per la valorizzazione delle identità locali, anche sotto il profilo linguistico, il ministero delle Imprese e del Made in Italy – conclude la nota – ha incaricato la Commissione filatelica di condurre una verifica per accertare eventuali omissioni nell'iter approvativo del francobollo e di avviare la realizzazione di nuovi bozzetti conformi alle disposizioni sul bilinguismo".08-07-2025 20:08