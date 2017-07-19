Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › economia
Autostrade, MIT: sospeso stato agitazione stazioni servizio
(Teleborsa) - Il MIT annuncia che non vi sarà alcun disservizio all'utenza autostradale nel periodo delle festività natalizie, in particolare nei giorni fra il 27 e il 31 dicembre. È il risuotato ottenuto a seguito del tavolo tecnico di confronto, che si è tenuto presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con le Associazioni di categoria dei gestori degli impianti di rifornimento carburanti nelle Aree di Servizio in autostrada.
L'incontro era stato convocato per affrontare le cause dello stato di agitazione, proclamato da Faib, Fegica e Anisa, della durata di 72 ore.
A conclusione del confronto, le parti hanno sospeso lo stato di agitazione per avviare, attraverso la continuazione dei lavori del tavolo tecnico, lo studio di possibili misure per salvaguardare i livelli occupazionali e le imprese di gestione coinvolte, nel rispetto delle vigenti norme di settore.
(Teleborsa) 16-12-2025 20:18
