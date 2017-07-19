Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Teleborsa

            Autostrade, MIT: sospeso stato agitazione stazioni servizio

            News Image (Teleborsa) - Il MIT annuncia che non vi sarà alcun disservizio all'utenza autostradale nel periodo delle festività natalizie, in particolare nei giorni fra il 27 e il 31 dicembre. È il risuotato ottenuto a seguito del tavolo tecnico di confronto, che si è tenuto presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con le Associazioni di categoria dei gestori degli impianti di rifornimento carburanti nelle Aree di Servizio in autostrada.

            L'incontro era stato convocato per affrontare le cause dello stato di agitazione, proclamato da Faib, Fegica e Anisa, della durata di 72 ore.

            A conclusione del confronto, le parti hanno sospeso lo stato di agitazione per avviare, attraverso la continuazione dei lavori del tavolo tecnico, lo studio di possibili misure per salvaguardare i livelli occupazionali e le imprese di gestione coinvolte, nel rispetto delle vigenti norme di settore.

            (Teleborsa) 16-12-2025 20:18


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.