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Meloni vede Magyar, "confermata solidità relazioni Italia-Ungheria"
(Teleborsa) - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi il Primo Ministro eletto dell'Ungheria, Péter Magyar, per un primo scambio di vedute.
Ne dà notizia Palazzo Chigi spiegando che il colloquio ha confermato la solidità delle relazioni tra Italia e Ungheria. Ciò con riferimento sia ai principali dossier bilaterali, a partire dalla cooperazione nel settore della difesa, sia alle tematiche prioritarie dell'agenda dell'Unione Europea, a partire dal rafforzamento della competitività europea e della gestione del fenomeno migratorio.
I due Leader hanno anche discusso degli attuali teatri di crisi a livello internazionale, concordando di mantenersi in stretto contatto.
(Teleborsa) 07-05-2026 16:58
Ne dà notizia Palazzo Chigi spiegando che il colloquio ha confermato la solidità delle relazioni tra Italia e Ungheria. Ciò con riferimento sia ai principali dossier bilaterali, a partire dalla cooperazione nel settore della difesa, sia alle tematiche prioritarie dell'agenda dell'Unione Europea, a partire dal rafforzamento della competitività europea e della gestione del fenomeno migratorio.
I due Leader hanno anche discusso degli attuali teatri di crisi a livello internazionale, concordando di mantenersi in stretto contatto.
(Teleborsa) 07-05-2026 16:58