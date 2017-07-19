Dati
            Notizie Teleborsa

            Maltempo, Abi: "Da protezione civile sospensione rate mutui"

            News Image (Teleborsa) - L'ABI ha appena diffuso una lettera circolare agli Associati nella quale segnala che è stata pubblicata, sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile con cui è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana.

            Tale Ordinanza, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, – fa sapere l'ABI in una nota – recepisce i contenuti dell'accordo sottoscritto da ABI, Protezione Civile e dalle Associazioni dei consumatori per assicurare tempestività degli interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali.

            Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarà possibile per le banche dare immediata attuazione alla sospensione dei mutui per questi territori.

            (Teleborsa) 02-02-2026 17:20


