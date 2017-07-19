Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › economia
Lener (Aeroporti 2030): futuro trasporti passa da decarbonizzazione, innovazione sostenibile "sfida complessa e strategica"
(Teleborsa) - "Il futuro dei trasporti si sta costruendo oggi". Lo ha detto Valentina Lener, Direttore Generale AEROPORTI 2030 in occasione del convegno "Il Futuro dei trasporti: per una vera neutralità tecnologica in europa".
"Non si tratta solo di cambiare i mezzi, ma di ripensare il modo in cui persone e merci si muovono, in un mondo che chiede efficienza, riduzione delle emissioni e maggiore integrazione tra sistemi", sottolinea Lener spiegando che "la decarbonizzazione è il motore principale di questa trasformazione. Nei trasporti terrestri, l'elettrificazione sta diventando la soluzione dominante, soprattutto per auto private, trasporto pubblico urbano e logistica dell'ultimo miglio. Veicoli elettrici, infrastrutture di ricarica intelligenti e reti energetiche sempre più rinnovabili stanno ridisegnando le città, rendendole più silenziose, pulite e vivibili.
"Accanto all'elettrico, l'idrogeno si propone come vettore strategico per i segmenti più difficili da elettrificare: trasporto pesante su lunga distanza, ferroviario non elettrificato, marittimo e, in prospettiva, aereo (anche se in questo settore i tempi appaiono ancora molto lunghi). Il suo potenziale è elevato, ma il successo dipenderà dalla capacità di produrlo in modo sostenibile e di sviluppare infrastrutture adeguate".
Nel trasporto aereo e anche in quello marittimo, il futuro "sarà segnato da soluzioni ibride: carburanti sostenibili, maggiore efficienza operativa, nuove architetture dei mezzi e digitalizzazione avanzata. Non esiste una tecnologia unica risolutiva, ma un mix di innovazioni complementari che agiranno su orizzonti temporali diversi", sottolinea ancora Lener per la quale "altro pilastro fondamentale è la digitalizzazione. Intelligenza artificiale, big data e connettività permetteranno sistemi di trasporto più integrati, sicuri e flessibili: dalla gestione intelligente del traffico alla mobilità come servizio, fino ai veicoli autonomi. Il risultato sarà un uso più razionale delle risorse e una migliore esperienza per gli utenti"
Infine, "il futuro non sarà solo tecnologico, ma anche culturale e sociale. Condivisione, intermodalità e pianificazione urbana sostenibile diventeranno centrali quanto i nuovi motori. Muoversi di più, ma con meno impatto: questa è la vera direzione del cambiamento".
L'innovazione sostenibile nel trasporto aereo "è oggi una delle sfide più complesse e strategiche della transizione ecologica. Un settore difficile da decarbonizzare, ma anche uno dei più attivi nel cercare soluzioni tecnologiche credibili. In questo scenario, SAF, propulsione elettrica (già nel breve e e medio periodo) e, in prospettiva, anche l'idrogeno rappresentano tre pilastri complementari, ciascuno con un ruolo specifico nel ridisegnare il futuro del volo", conclude Lener.
(Teleborsa) 21-01-2026 17:02
