            Lavori Tunnel Subportuale Genova, ASPI: al via bando relativo a procedura gara per realizzazione lotto B

            void image (Teleborsa) - Autostrade per l'Italia annuncia di aver trasmesso oggi, a valle dell'approvazione del Consiglio di Amministrazione, all'ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea per il tramite della Banca dati Nazionale dei contratti pubblici, il bando relativo alla procedura di gara dei lavori di realizzazione del "Tunnel Subportuale urbano di attraversamento della città di Genova. Lotto B", progetto esecutivo approvato dal Concedente.

            La pubblicazione del bando e della relativa documentazione di gara sarà resa disponibile secondo le modalità previste dal Codice Appalti e sul portale acquisti di Autostrade per l'Italia.

            (Teleborsa) 23-01-2026 18:21


