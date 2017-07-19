Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › economia
La svedese Sandvik si aggiudica ordine di attrezzature per l'estrazione mineraria sotterranea in Australia
(Teleborsa) - Sandvik ha ricevuto un importante ordine di attrezzature per l'estrazione mineraria sotterranea dal gruppo minerario globale The Redpath Group, da installare presso lo stabilimento Cowal Gold di Evolution Mining nel Nuovo Galles del Sud, in Australia. L'ordine ha un valore di circa 420 milioni di corone svedesi ed è stato registrato nel quarto trimestre del 2025.
L'ordine comprende autocarri, caricatori e impianti di perforazione sotterranei, con consegne previste a partire da metà 2026 e protratte fino al 2027. Oltre all'ordine di attrezzature, Sandvik fornirà anche una gamma di soluzioni digitali, utensili e materiali di consumo per l'estrazione mineraria sotterranea, nonché parti, componenti e servizi correlati a supporto delle operazioni in corso.
Cowal Gold Operations è un'attività di estrazione dell'oro a lungo termine nel Nuovo Galles del Sud, in Australia, che comprende sia attività di estrazione sia a cielo aperto che sotterranee.
(Foto: Dominik Vanyi su Unsplash)
(Teleborsa) 22-01-2026 16:36
L'ordine comprende autocarri, caricatori e impianti di perforazione sotterranei, con consegne previste a partire da metà 2026 e protratte fino al 2027. Oltre all'ordine di attrezzature, Sandvik fornirà anche una gamma di soluzioni digitali, utensili e materiali di consumo per l'estrazione mineraria sotterranea, nonché parti, componenti e servizi correlati a supporto delle operazioni in corso.
Cowal Gold Operations è un'attività di estrazione dell'oro a lungo termine nel Nuovo Galles del Sud, in Australia, che comprende sia attività di estrazione sia a cielo aperto che sotterranee.
(Foto: Dominik Vanyi su Unsplash)
(Teleborsa) 22-01-2026 16:36