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Iran, Trump non ha fretta: "su negoziati non ho scadenza"
(Teleborsa) - Donald Trump non ha alcuna fretta di riprendere le trattative con l'Iran. Lo ha detto il presidente in un'intervista a Al Jazeera, sottolineando che la guerra economica e gli attacchi militari sono "tutti e due efficaci" contro Teheran. L'Iran ha "un'enorme inflazione e la sua economia sta cadendo a pezzi", ha detto il Presidente Usa.
"Il confronto americano con l'Iran non è soggetto ad alcuna scadenza temporale e proseguirà finché sarà necessario. Stiamo ottenendo una grande vittoria: gli iraniani soffrono per l'inflazione e la loro economia sta collassando", ha detto ancora Trump che non ha perso occasione per criticare il regime per il trattamento riservato agli iraniani.
"Gli iraniani trattano molto male la loro popolazione e stanno uccidendo un gran numero di manifestanti. Ritengo che sia la guerra economica che gli attacchi militari siano efficaci". "Non c'è una tempistica precisa per la decisione di tornare al tavolo dei negoziati e non ho fretta", ha detto ancora.
Nelle scorse ore, il Segretario del Tesoro Usa Scott Bessent ha annunciato quella che ha definito una campagna "senza precedenti" per isolare l'Iran dall'economia globale, mentre l'amministrazione Trump tenta di impoverire l'economia del Paese e porre fine a quasi sei mesi di guerra. "Stiamo lanciando un'offensiva economica contro i collegamenti finanziari dell'Iran in tutto il mondo", ha dichiarato Bessent. "Il nostro obiettivo è recidere ogni ancora di salvezza economica che sostiene questo regime tirannico, finché Teheran non sarà isolata".
Bessent descrive un "approccio a zero perdite" alle sanzioni, che mirano a "bloccare ogni potenziale fonte di finanziamento per le Guardie Rivoluzionarie". "Non ci sarà il minimo margine di manovra per il regime per ricostruire la sua capacità di infliggere terrore all'America e al mondo", ha affermato Bessent.
E agli altri Paesi non sarà permesso di "affermare di essere ciechi di fronte" alle attività dell'Iran, ha aggiunto, il che certamente preannuncia un'applicazione rigorosa delle sanzioni. "Qualsiasi entità che agevoli il riciclaggio di denaro per conto dell'Iran verrà esclusa dal sistema del dollaro statunitense", ha affermato.
(Teleborsa) 26-08-2026 18:53
"Il confronto americano con l'Iran non è soggetto ad alcuna scadenza temporale e proseguirà finché sarà necessario. Stiamo ottenendo una grande vittoria: gli iraniani soffrono per l'inflazione e la loro economia sta collassando", ha detto ancora Trump che non ha perso occasione per criticare il regime per il trattamento riservato agli iraniani.
"Gli iraniani trattano molto male la loro popolazione e stanno uccidendo un gran numero di manifestanti. Ritengo che sia la guerra economica che gli attacchi militari siano efficaci". "Non c'è una tempistica precisa per la decisione di tornare al tavolo dei negoziati e non ho fretta", ha detto ancora.
Nelle scorse ore, il Segretario del Tesoro Usa Scott Bessent ha annunciato quella che ha definito una campagna "senza precedenti" per isolare l'Iran dall'economia globale, mentre l'amministrazione Trump tenta di impoverire l'economia del Paese e porre fine a quasi sei mesi di guerra. "Stiamo lanciando un'offensiva economica contro i collegamenti finanziari dell'Iran in tutto il mondo", ha dichiarato Bessent. "Il nostro obiettivo è recidere ogni ancora di salvezza economica che sostiene questo regime tirannico, finché Teheran non sarà isolata".
Bessent descrive un "approccio a zero perdite" alle sanzioni, che mirano a "bloccare ogni potenziale fonte di finanziamento per le Guardie Rivoluzionarie". "Non ci sarà il minimo margine di manovra per il regime per ricostruire la sua capacità di infliggere terrore all'America e al mondo", ha affermato Bessent.
E agli altri Paesi non sarà permesso di "affermare di essere ciechi di fronte" alle attività dell'Iran, ha aggiunto, il che certamente preannuncia un'applicazione rigorosa delle sanzioni. "Qualsiasi entità che agevoli il riciclaggio di denaro per conto dell'Iran verrà esclusa dal sistema del dollaro statunitense", ha affermato.
(Teleborsa) 26-08-2026 18:53